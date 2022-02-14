Перший тизер-трейлер та кадри «‎Глибокі води» — еротичного трилера з Беном Аффлеком та Аною де Армас

В мережі з’явився перший тизер-трейлер еротичного трилера «‎Глибокі води» з рейтингом «R», головні ролі в якому виконали Бен Аффлек та Ана де Армас.

Ролик демонструє дуже коротку і пікантну сцену за участю головних героїв.

Трейлер в українському дубляжі

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«Глибокі води» — екранізація однойменної книги письменниці Патриції Гайсміт, що подарувала світові «Талановитого містера Ріплі». Роман вийшов у 1957 році й розповідає про подружжя, яке живе у шлюбі, але без кохання. Відповідно до синопсиса, дружині дозволяється заводити собі коханців за умови, що вона не покине сім’ю, проте все стає значно складніше, коли одного з її коханців знаходять мертвим.

Адаптував роман для великого екрана творець «‎Ейфорії» Сем Левінсон та сценарист Зак Хелм. Режисер трилера — відомий голлівудський постановник Едріан Лайн («Невірна», «9 ½ тижнів», «Фатальний потяг» та «Непристойна пропозиція».

Окрім Аффлека та де Армас у стрічці зіграли Фін Віттрок («Гра на пониження» і «Ла-Ла Ленд») Джейкоб Елорді («Ейфорія» та «Будка поцілунків»), Трейсі Леттс («Аутсайдери», «Маленькі жінки», «Секретне досьє»), Крістен Конноллі («Картковий будинок» та «Хижі в лісі»), а також Ліл Рей Ховері («Персонаж», «Пастка»).

«Глибокі води» можна буде подивитися в українських кінотеатрах вже з 18 березня.

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