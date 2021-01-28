Перший в Україні магазин IKEA відкриється 1 лютого 2021 року в київському ТРЦ Blockbuster Mall





Перший в Україні магазин IKEA відкриється 1 лютого 2021 року в ТРЦ Blockbuster Mall, повідомляє ресурс RAU з посиланням на джерела на ринку. Додатковим підтвердженням готовності магазину до відкриття виступають фотографії користувачів в соцмережах.

Український об’єкт найбільшого в Європі оператора товарів для дому та затишку поки офіційно не розпочав роботу. Але на фотографіях видно, що магазин уже повністю готовий прийняти відвідувачів, а в оголошенні обіцяють “відкрити цей вхід при першій же можливості”. За даними RAU, технічне відкриття магазину вже відбулося, а офіційно торгова точка одного з найбільш очікуваних рітейл-операторів почне роботу вже в понеділок, 1 лютого.

Стандартний гіпермаркет IKEA займає площу в десятки тисяч квадратних метрів, і розташований, як правило, за містом. Але з 2018 року компанія почала розвиток невеликих форматів торгових точок, які будуть відкриватися в центральних районах міст. Саме такий магазин формату City Store з площею близько 5000 кв. м вже зовсім скоро запрацює в Україні.

Спочатку шведи планували відкрити точку такого формату восени 2019 року в ТРЦ Ocean Mall, який знаходиться на Либідській площі поруч з ТРЦ Ocean Plaza. Але ТРЦ так і не був відкритий і плани виходу на український ринок знову довелося переглянути. В результаті влітку 2020-го, після не зовсім вдалого запуску інтернет-магазину, був підписаний договір з ТРЦ Blockbuster Mall, і за планом магазин в новій концепції повинен був прийняти перших відвідувачів до кінця 2020 року. Карантинні обмеження і закриття всіх ТРЦ для відвідувачів в період з 8 по 25 січня змусили в черговий раз змінити терміни відкриття – правда, всього на місяць.

Нагадаємо, вперше чутки про вихід IKEA на український ринок з’явилися в 2005 році. Але через 15 років перспектива залишалася все такою ж неоднозначною. Офіційний інтернет-магазин IKEA почав роботу в Україні 14 травня 2020 року, і вже в перші години після запуску наплив користувачів помітно ускладнив роботу порталу. Поки IKEA пропонує українським покупцям асортимент з близько 3600 доступних товарів і рішень для дому. До початку 2021 року рітейлер відкрив в Києві три точки видачі інтернет-замовлень: в ТРЦ Rive Gauche, гіпермаркеті Metro на Кільцевій дорозі та ТРЦ Lavina Mall.

Джерело: RAU, Алла Валенса (фото)