Планшет Huawei MatePad 11 з екраном 120 Гц та HarmonyOS 2 стартує в Україні за ціною 13 999 гривень





Київський офіс Huawei повідомив про старт офіційних продажів нового планшетного комп’ютера Huawei MatePad 11 — його презентували у Китаї два місяці тому, а тепер новинка дісталась до українського ринку.

Huawei MatePad 11 з’явиться в українському роздробі з 20 серпня. Модель представлена у єдиному кольорі — матовому сірому (Matte Grey). Рекомендована вартість планшета — 13 999 грн.

В рамках спеціальної пропозиції з 20 серпня до 5 вересня при покупці Huawei MatePad 11 можна отримати стилус M-Pencil другого покоління та Smart Magnetic Keyboard у подарунок. Сам по собі стилус M-Pencil буде продаватися за 2 999 грн, а клавіатура Smart Magnetic Keyboard — 2 999 грн.

Huawei MatePad 11 отримав 10,95-дюймовий екран з роздільною здатністю 2560х1600 пікселів, частотою оновлення 120 Гц і підтримкою стилусу Huawei M-Pencil другого покоління, корпус товщиною 7,3 мм, процесор Snapdragon 865 і акумулятор 7250 мА•год з підтримкою заряджання потужністю 22,5 Вт, а також модуль Wi-Fi 6. Аудіосистема складається з чотирьох динаміків. Обсяг вбудованої пам’яті пристрою — 64 ГБ, оперативної — 6 ГБ.