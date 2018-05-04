По данным IDC и Digitimes мировые продажи планшетов в первом квартале 2018 года побили новый антирекорд, составив порядка 32 млн штук

По данным Digitimes Research мировые поставки планшетов в первом квартале 2018 года очередной побили очередной антирекорд. За первые три месяца текущего года было продано всего 33 млн устройств, что на 28,2% меньше, чем в предыдущем квартале и на 14,9% меньше, чем за тот же период прошлого года.

При этом по прогнозам аналитиков, второй квартал 2018 года будет еще хуже в плане продаж — ожидается падение продаж до отметки 31,03 млн планшетов. Снижения объемов продаж продолжится несмотря на недавний выход нового планшета Apple iPad, который получил новую аппаратную платформу и поддержку стилуса Apple Pencil, но при этом достаточно высокую стоимость в $329. В целом ожидаются неплохие результаты для Apple благодаря выходу новых моделей iPad Pro, а также для бренда Amazon в рамках распродажи Amazon Prime Day, которая стартует 10 июля 2018 года.

Большинство планшетов, которые поставлялись на рынок в первом квартале текущего года относятся к крупным устройствам с размером экрана от 9,7 дюймов и выше, тогда как продажи 7-ми и 8-ми дюймовых моделей постоянно снижаются под напором крупноформатных смартфонов. Большинство Android-моделей оснащаются чипсетами от Samsung и Huawei, а вот объемы планшетов на основе процессоров MediaTek и Qualcomm падают.

В свою очередь по данным исследовательской компании IDC, количество проданных в первом квартале планшетов составило 31,7 млн штук, что на 11,7% хуже, чем за тот же период прошлого года (35,8 млн). В лидерах компания Apple с результатом 9,1 млн планшетов (+2,1% по сравнению с прошлым годом), на втором месте следует Samsung с результатом 5,3 млн планшетов (-11,4% YoY), на третьем — Huawei с результатом 3,2 млн штук (+13,0% YoY), на четвертом — Lenovo (2,1 млн, +1,8% YoY), на пятом — Amazon (1,1 млн, -49,5% YoY).

Все остальные производители вместе взятые поставили на рынок 10,9 млн планшетов (доля 34,4%), что на 21,7% хуже, чем годом ранее (13,9 млн штук).

Источники: Digitimes, IDC