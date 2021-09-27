Податкова арештувала понад 26 млн грн українця, який купив землю та авто без підтвердження джерела доходу





Державна податкова служба України непримітним пресрелізом повідомила про арешт грошових коштів громадянина у сумі понад 26 млн грн за купівлю майна без підтвердження джерела доходів.

Фігуранта справи викрили фахівці ДПС спільно зі співробітниками. ГУ ДФС у Харківській області.

«Громадянин придбав низку автомобілів та земельних ділянок на загальну суму понад 20 млн грн. При цьому здійснені витрати у декілька разів перевищували офіційні доходи вказаної особи. Операції мають ознаки легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом» Державна податкова служба України

Правоохоронці відкрили кримінальну справу за ч.2 ст. 209 Кримінального кодексу України (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом). Окрім того, за результатами слідчих дій орган досудового розслідування наклав арешт на грошові кошти громадянина в сумі понад 26 млн грн.

Водночас наразі в українському законодавстві відсутні норми, які б чітко визначали відповідальність звичайних громадян за непідтвердження джерел доходів наразі — про необхідність їх внесення раніше говорили голова податкового Комітету Верховної Ради Данило Гетманцев та в. о. голови ДПС Євгеній Олейніков.

Нагадаємо, з 1 вересня в Україні почався процес податкової амністії — одноразове добровільне декларування триватиме рівно один рік після чого механізми фінмоніторингу можуть посилити. Не виключено, що ця справа лише перша ластівка і в майбутньому такі випадки можуть почастішати.