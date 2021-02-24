Податкова відкрила дані про ФОПи з боргом по ЄСВ (можна перевірити будь-кого)





Державна податкова служба України оприлюднила новий набір у формі відкритих даних «Інформація про платників, які мають борг (недоїмку) зі сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування». Раніше цей набір був закритий, і ФОП могли дізнатися лише про власні борги в особистому кабінеті платника податків, але тепер вони відкриті і доступні для всіх.

Набір даних містить перелік платників, які мають борг (недоїмку) зі сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (ЄСВ), включно з найменуванням юридичної особи, прізвищем, ім’ям, по батькові самозайнятої особи, та боргом з єдиного внеску на кожне перше число звітного місяця.

Зазначений набір даних оприлюднений на офіційному вебпорталі ДПС за посиланням та на Порталі відкритих даних Єдиного державного вебпорталу відкритих даних за посиланням.

Періодичність оновлення цього набору даних відбувається щомісячно, про що зазначено у Паспорті набору даних. Набір даних оприлюднений у машиночитаному форматі «csv», як передбачено постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 року «Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних», зі змінами, а також з кодуванням UTF – 8 згідно з Методичними рекомендаціями, які оприлюднені у розділі «Інфохаб» Єдиного державного вебпорталу відкритих даних.

Нагадаємо, що ДПС також запровадила новий е-сервіс «Отримання відомостей з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків в електронному вигляді, засвідчених кваліфікованою електронною печаткою ДПС».

Джерело: ДПС України