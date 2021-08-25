Податкова запустила інтерактивну податкову карту України
Державна податкова служба України за сприяння Апарату Ради національної безпеки і оборони України запустила у тестовому режимі інтерактивну податкову карту України.
Податкова карта вже доступна користувачам на вебпорталі ДПС та у відкритій частині Електронного кабінету, а також за посиланням. Онлайн-сервіс дає змогу в онлайн режимі у будь-який час без звернення до органів ДПС отримувати актуальну податкову інформацію щодо агрегованих показників в частині:
- сплачених сум податкових платежів;
- нарахованих податкових зобов’язань;
- сум податкового боргу;
- надміру сплачених сум та суми платежів, які сплачені та будуть нараховані у наступних періодах.
Наразі інформація надається по Україні та у розрізі:
- регіонів;
- територіальних громад;
- видів економічної діяльності;
- податків;
- видів бюджетів;
- систем оподаткування;
- за організаційно-правовими формами;
- типом платника (фізичні та юридичні особи);
- статусом платника (великий, середній, малий бізнес та неприбуткові бюджетні установи).
В перспективі розробники планують додати можливість показу графіків, показників на звітну дату в порівнянні з попереднім періодом та створення паспортів територіальних громад.