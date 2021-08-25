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Податкова запустила інтерактивну податкову карту України

Податкова запустила інтерактивну податкову карту України

Податкова запустила інтерактивну податкову карту України


Державна податкова служба України за сприяння Апарату Ради національної безпеки і оборони України запустила у тестовому режимі інтерактивну податкову карту України.

Податкова карта вже доступна користувачам на вебпорталі ДПС та у відкритій частині Електронного кабінету,  а також за посиланням. Онлайн-сервіс дає змогу в онлайн режимі у будь-який час без звернення до органів ДПС отримувати актуальну податкову інформацію щодо агрегованих показників в частині:

  • сплачених сум податкових платежів;
  • нарахованих податкових зобов’язань;
  • сум податкового боргу;
  • надміру сплачених сум та суми платежів, які сплачені та будуть нараховані у наступних періодах.

Наразі інформація надається по Україні та у розрізі:

  • регіонів;
  • територіальних громад;
  • видів економічної діяльності;
  • податків;
  • видів бюджетів;
  • систем оподаткування;
  • за організаційно-правовими формами;
  • типом платника (фізичні та юридичні особи);
  • статусом платника (великий, середній, малий бізнес та неприбуткові бюджетні установи).

В перспективі розробники планують додати можливість показу графіків, показників на звітну дату в порівнянні з попереднім періодом та створення паспортів територіальних громад.

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