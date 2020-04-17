Подешевел на 500 грн. Новый бюджетник Samsung Galaxy M21 c аккумулятором на 6000 мА·ч и NFC предлагается за 5 799 грн

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Неделю назад, объявляя условия выпуска в Украине нового бюджетного смартфона Galaxy M21, Samsung указывала для него рекомендованную стоимость 6 299 грн, которая огорчила многих. Но сегодня компания сделала объявление, которое делает Galaxy M21 весьма интересным к рассмотрению вариантом. На старте продаж Galaxy M21 будет предлагаться по специально сниженной цене — 5 799 грн. То есть, скидка составляет 500 грн.

Сниженная цена на Galaxy M21 будет действовать до 3 мая, если стартовая партия не будет распродана раньше. Увы, точных данных об объеме партии нет. С сегодняшнего дня Galaxy M21 доступен для предварительного заказа в онлайн-магазинах партнеров компании, а фактические продажи стартуют 22 апреля. На выбор есть три цвета: черный, бирюзовый и фиолетовый.

Напомним, Galaxy M21 — это средняя модель в новой линейки Galaxy M 2020 года. Старшая модель серии Galaxy M31 продается в Украине уже больше месяца; изначально она предлагалась по цене 6 999 грн (сейчас 7 499 грн), а младшая Galaxy M11, дебютировавшая на прошлой неделе в Индии, пока к нам не доехала.

Главной изюминкой Galaxy M21 является емкая батарея — 6000 мА·ч. В целом же Galaxy M21 — это фактически просто переименованный прошлогодний Galaxy M30s. Смартфон оснащается SoC SoC Exynos 9611, экраном Super AMOLED диагональю 6,4 дюйма разрешением Full HD+ (2340×1080 пикселей), фронтальной камерой на 20 Мп, тройной основной камерой с сенсорами разрешением 48 Мп, 8 Мп и 5 Мп.

В отличие от индийского Galaxy M21, украинская версия получила поддержку NFC для бесконтактных платежей.

Ознакомиться со всеми характеристиками новинки вы можете в нашем детальном анонсе.

Источник: Samsung