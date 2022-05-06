Попытка №3: «Укрпошта» планирует еще раз запустить продажу остатков популярной марки с кораблём – уже на новой площадке

Руководитель АО «Укрпошта» Игорь Смилянский сообщил, что в ближайшее время компания снова попытается запустить продажу популярных марок «Рускій воєнний корабль, іди на***».

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Ранее «Укрпошта» несколько раз пыталась продать эти марки желающим через свои оналайн-площадки. Но каждый раз компания сталкивалась с огромной нагрузкой на свои системы и прерывала продажу. На этот раз решено привлечь новую – уже третью площадку для продажи марки. Её назовут в субботу утром.

«Сразу о марках – вечером будет объявление, а на выходные продажи. Так что следите здесь и на Фейсбуке. Сразу скажу, будет другая площадка продажи, а вот какая — объявим в субботу утром, чтобы тот, кто увеличил объем атак, не подготовился раньше времени», — написал Смелянский.

Согласно имеющейся информации, для покупки онлайн доступно еще 5000 листов по 6 марок в каждом. Один пользователь сможет купить только один лист.

Ранее в компании «Укрпошта» также сообщили о выходе новых марок, которые должны заинтересовать украинцев. Речь идет о марках «Русскій воєнний корабль… ВСЬО» и «Українська Мрія».

ОБНОВЛЕНО: Новую интернет-площадку, где будет продаваться марка «Корабль НА», объявят в субботу в 10:00 на Facebook-странице «Укрпошта» и странице Игоря Смелянского. На площадке будут проданы последние 5000 заказов или 30 тыс. марок первого выпуска «Корабль НА». Ограничение – 1 блок по 1 заказу.