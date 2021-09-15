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Православна церква України запустила власний мобільний застосунок «Моя церква» на iOS та Android — його вже можна завантажити в офіційних магазинах Google Play та App Store.

ПЦУ анонсувала розробку застосунку ще у січні 2020 року, але його реліз відбувся тільки зараз.

У застосунку «Моя церква» — п’ять розділів: карта з найближчими храмами, календар релігійних свят та подій; новини про ПЦУ, електронний молитовник з ранковими та вечірніми молитвами та особистий профіль.

В застосунку також реалізовано можливість онлайн-чату зі священником та благодійної пожертви.

А пам’ятаєте у 2019 році Ватикан випустив електронні чотки з розумним хрестом, а потім в гаджеті знайшли серйозну уразливість, яка дозволяла зловмисникам викрасти обліковий запис користувача.