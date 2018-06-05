Представлен бюджетный смартфон Lenovo A5 с HD+ дисплеем и 3 ГБ ОЗУ стоимостью $94

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Помимо не оправдавшего обещаний смартфона Z5 компания Lenovo также выпустила и бюджетную модель под названием A5. Новинка оснащена 5,45-дюймовым дисплеем с разрешением HD+ (1440х720 точек) и соотношением сторон 18:9. Экран покрыт защитным стеклом с эффектом 2.5D.

Смартфон Lenovo A5 несёт на борту 4-ядерный процессор MediaTek MT6739, работающий на частоте 1,5 ГГц и дополненный GPU PowerVR Rogue GE8100. Сообщается о наличии 3 ГБ оперативной памяти. Ёмкость встроенного хранилища доступна в конфигурациях 16 и 32 ГБ. Поддерживается возможность установки карты памяти формата microSD ёмкостью до 256 ГБ.

На задней панели смартфона Lenovo A5 размещена одиночная 13-мегапиксельная камера с автофокусом, LED вспышкой и объективом с диафрагмой f/2.2. Камера на лицевой панели оснащена 8-мегапиксельным сенсором и объективом с диафрагмой f/2.2. Для разблокировки смартфона могут использоваться сканер отпечатков пальцев на задней панели и функция распознавания лица пользователя – Facial Recognition.

Аппарат позволяет устанавливать две SIM-карты. Заявлена поддержка 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.2 и GPS. Ёмкость комплектной батареи составляет 4000 мАч. Устройство имеет размеры 158,3×76,7×8,5 мм и массу 176 г. В качестве операционной системы используется Android 8.1 Oreo с фирменной оболочкой ZUI 3.9.

Цена смартфона Lenovo A5 установлена на отметке $94. Очевидно, речь идёт о модели с 16 ГБ встроенной памяти. Стоимость модификации с хранилищем ёмкостью 32 ГБ не уточняется. На выбор пользователей предлагаются чёрный, золотистый и розовый варианты цветового исполнения корпуса.

Источник: gizmochina