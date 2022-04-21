Представлен электрический кроссовер Lexus RZ 450e: батарея на 71,4 кВт⋅ч, запас хода 362 км и адаптивный полный привод

Как и было запланировано, состоялась официальная презентация электромобиля Lexus RZ 450e. Это первый полностью электрический кроссовер данного бренда.

Электромобиль Lexus RZ 450e получил батарею ёмкостью 71,4 кВтч, которая обеспечивает запас хода до 225 миль (около 362 км) при использовании 18-дюймовых покрышек. Ещё на автомобиль можно установить 20-дюймовые покрышки, но запас хода в такой конфигурации не уточняется.

В автомобиле используется система полного привода Direct4, которая автоматически распределяет тяговое усилие между передними и задними колёсами в зависимости от дорожного покрытия и стиля управления водителя. Таким образом она обеспечивает «улучшенное ускорение при начале движения, стабильность управления и низкое энергопотребление». Электродвигатели передают на передние и задние колёса 150 кВт и 80 кВт мощности, соответственно.

Внутри автомобиля предлагаются 14-дюймовыё сенсорный дисплей информационно-развлекательной системы и панорамный люк на крыше, простирающимся от передних сидений до задних. Помимо стандартного рулевого колеса может предлагаться опциональный руль, напоминающий устройства гоночных болидов.

Электрический кроссовер Lexus RZ 450e имеет длину 4805 мм, ширину 1895 мм и высоту 1635 мм. Колёсная база составляет 2850 мм.

Новый электромобиль Lexus RZ 450e поступит в продажу в конце 2022 года. Его цена пока не сообщается. Напомним, недавно представленный кроссовер Toyota BZ4X стоит $42 тыс. и выше. Учитывая, что Lexus является более премиальным брендом, цена RZ 450e должна быть более высокой.

Источник: Lexus