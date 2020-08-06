Президент Украины подписал закон №786-IX о функционировании электронного кабинета и упрощении работы ФОП, который отменяет обязательную книгу учета доходов

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





Глава государства Владимир Зеленский подписал Закон №786-IX «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно функционирования электронного кабинета и упрощения работы физических лиц – предпринимателей», который Верховная Рада приняла 14 июля 2020 года. Закон предусматривает упрощение ведения учета для физических лиц–предпринимателей (ФОП), доступа к электронному кабинету налогоплательщика и расширение его функциональности.

В частности, документ предусматривает отмену обязательной книги учета доходов для ФОП. Физическим лицам–предпринимателям I-III групп на упрощенной системе налогообложения можно будет вести учет в любой удобной форме (бумажной или электронной) с указанием суммы дохода за месяц. Физические лица–предприниматели на общей системе налогообложения также смогут вести учет в бумажном или электронном виде, но по типовой форме, определенной Министерством финансов.

Кроме того, закон отменяет договор о признании электронных документов для регистрации в электронном кабинете налогоплательщика и предусматривает, что в электронном кабинете отображаются налоговые уведомления.

Также документ вносит изменения в Налоговый кодекс с целью создания благоприятных условий для деятельности бизнеса и инвесторов. В частности, облегчены условия налоговых проверок. При проверке оформления работников убрана возможность опрашивать работников и работодателей о выплаченных пассивных доходах и других дополнительных благах и возмещениях.

Напомним, что на прошлой неделе правительство одобрило «Прогноз развития Украины на 2021-2023 годы», к концу периода минимальная зарплата вырастет до 7176 грн, а ЕСВ для ФОП — до 4736 грн за квартал. В данный момент в Украине запускают обновленный Единый государственный реестр предпринимателей, с 5 по 16 августа новые регистрации ФОП, ОФ и юрлиц не проводятся.

Источник: Президент Украины