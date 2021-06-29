ПриватБанк передумав переводити ФОП та корпоративних клієнтів на SmartID — банк непомітно видалив анонс та стверджує, що його «не так зрозуміли»





25 червня ПриватБанк повідомив про суттєві зміни в порядку застосування електронного підпису — перехід на КЕП SmartID для ФОП та корпоративних клієнтів. Нововведення викликало негативну реакцію серед клієнтів.

Зрештою оригінальний пост мовчки видалили з сайту. Тепер у коментарі AIN пресслужба банку повідомила, що переходити на SmartID необов’язково, а для ФОП та інших нічого не зміниться — вони й надалі можуть використовувати підписи, які генеруються за попередньою технологією, захищені паролем та зберігаються в пам’яті ПК або на запам’ятовувальний пристрій.

Як повідомлялось вище, повідомлення про обов’язковий перехід ФОП та корпоративних клієнтів на SmartID з відключенням інших способів, безслідно зникло з сайту ПриватБанку, то ж повний текст більше недоступний. Але, як відомо, з інтернету нічого не зникає безслідно, і відповідне твердження ще можна знайти в результатах пошуку Google.

Як бачимо, в прессрелізі ПриватБанку прямим текстом було сказано, що «Інші способи будуть відключені».

Що показово, тепер в банку стверджують, що «в ці дні йшла промокампанія цієї послуги і її тези могли невірно зрозуміти». Інакше кажучи, ми все не так зрозуміли.