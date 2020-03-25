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Prometheus відкрив реєстрацію на безкоштовний курс «Українська за 27 уроків» для новачків

Prometheus відкрив реєстрацію на безкоштовний курс «Українська за 27 уроків» для новачків

Prometheus відкрив реєстрацію на безкоштовний курс «Українська за 27 уроків» для новачків


На платформі Prometheus відкрилась реєстрація онлайн-курс «Українська за 27 уроків». Курс повністю безкоштовний, а навчання по програмі із 27 різних уроків почнеться 2 квітня 2020 року.

Це перший курс з української мови елементарного рівня (А1-А2), розрахований на широке коло слухачів, зокрема тих, хто вдома чи на роботі послуговується російською. Його програма продумана таким чином, щоб розвивати комунікаційні можливості слухачів та ефективно використовувати українську в різних життєвих ситуаціях. Автори врахували не лише загальноєвропейські норми з мовної освіти та стандартизовані вимоги до володіння українською як іноземною, а й 6-річний досвід викладання на «Безкоштовних курсах української мови».

Прогнозовані стандартні ситуації допоможуть слухачам опанувати не лише навички базового спілкування українською, а розібратися з особливостями вимови українських звуків, заповнять лексичні, граматичні прогалини.

Також автори проєкту запланували серію офлайн-зустрічей для найкращих слухачів курсу. Про них буде повідомлено додатково.

Курс розробила проєктна команда «Є-мова» та волонтерська ініціатива «Безкоштовні курси української мови» (Громадська організація «Український світ») за підтримки Програми EGAP, що виконується МБО «Фонд Східна Європа» та партнерами, у межах першого національного конкурсу ІТ-проєктів у сфері е-демократії EGAP Challenge. Більше подробиць про структуру й особливості програми можна дізнатись по посиланню внизу, там же можна записатися на курс.

Джерело: «Українська за 27 уроків»

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