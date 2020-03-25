Prometheus відкрив реєстрацію на безкоштовний курс «Українська за 27 уроків» для новачків





На платформі Prometheus відкрилась реєстрація онлайн-курс «Українська за 27 уроків». Курс повністю безкоштовний, а навчання по програмі із 27 різних уроків почнеться 2 квітня 2020 року.

Це перший курс з української мови елементарного рівня (А1-А2), розрахований на широке коло слухачів, зокрема тих, хто вдома чи на роботі послуговується російською. Його програма продумана таким чином, щоб розвивати комунікаційні можливості слухачів та ефективно використовувати українську в різних життєвих ситуаціях. Автори врахували не лише загальноєвропейські норми з мовної освіти та стандартизовані вимоги до володіння українською як іноземною, а й 6-річний досвід викладання на «Безкоштовних курсах української мови».

Прогнозовані стандартні ситуації допоможуть слухачам опанувати не лише навички базового спілкування українською, а розібратися з особливостями вимови українських звуків, заповнять лексичні, граматичні прогалини.

Також автори проєкту запланували серію офлайн-зустрічей для найкращих слухачів курсу. Про них буде повідомлено додатково.

Курс розробила проєктна команда «Є-мова» та волонтерська ініціатива «Безкоштовні курси української мови» (Громадська організація «Український світ») за підтримки Програми EGAP, що виконується МБО «Фонд Східна Європа» та партнерами, у межах першого національного конкурсу ІТ-проєктів у сфері е-демократії EGAP Challenge. Більше подробиць про структуру й особливості програми можна дізнатись по посиланню внизу, там же можна записатися на курс.

Джерело: «Українська за 27 уроків»