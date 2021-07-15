Рада попередньо підтримала закон про зміну місця реєстрації онлайн — він остаточно скасує «штамп про прописку» та паперову довідку про місце проживання





Верховна Рада 15 липня в першому читанні проголосувала за законопроєкт про реєстрацію місця проживання онлайн (За — 251 депутат). Ухвалений законопроєкт остаточно скасує «штамп про прописку» та паперову довідку про місце проживання до ID-картки, повідомляють у Мінцифрі.

Нагадаємо, у травні Мінцифра спільно з МВС в рамках експериментального проєкту запустила послугу з електронної реєстрації місця проживання в Дії, почавши її поступове розгортання у семи містах.

Як пояснюють у відомстві, складність у зміні місця реєстрації полягає у відсутності взаємодії з центральною базою даних реєстрів, які велися в різних форматах — від журналів до файлів в Excel — та не були пов’язані між собою. Тому отримання фінального результату значно розтягувалося в часі. Для розв’язання проблеми було створено спеціальний модуль на базі Демографічного реєстру, який об’єднав всі дані про зареєстроване місце проживання громадян в Україні. Він забезпечує можливість отримувати інформацію за декілька секунд.

Отримати послугу щодо зміни реєстрації місця проживання онлайн можна на сайті Дія — потрібно вибрати пункт «Реєстрація місця проживання» та заповнити заяву. Після того як власник підтвердить запит та дозволить зареєструватися в житлі, яке внесено до реєстру нерухомого майна, дані про нове місце проживання автоматично з’являться в реєстрі. Зняття з попереднього місця також відбувається автоматично. Важливо обумовити, щоб скористатися послугою потрібен паспорт у вигляді ID картки. Замість ходіння по декількох установах та місяців очікування — 10 хвилин на заповнення заяви та доба на її опрацювання, стверджують у Мінцифрі.