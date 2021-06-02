Рада ухвалила податковий законопроєкт по Дія City у першому читанні





Про проходження податковим законопроєктом щодо Дія City (№ 5376) першого читання у Верховній Раді повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі. Ініціативу підтримав 281 депутат.

Це той самий документ з пакета по «Дія City» зі змінами до Податкового кодексу, який спочатку планували передати в Раду ще наприкінці 2020-го. На початку травня комітет ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав цей законопроєкт та рекомендував Верховній Раді рекомендовано ухвалити його за основу в першому читанні. І ось сьогодні це сталось.

Для того, щоб зміни набрали чинності, законопроєкту залишилось пройти ще декілька обов’язкових етапів — отримати необхідну кількість голосів в другому читанні, а також підпис президента.

У листопадовому інтерв’ю Михайло Федоров повідомляв, що Дія City планують запустити в першому півріччі 2021 року, проте з врахуванням того, як просувається процес, ці терміни зараз виглядають вкрай малоймовірними.

Що таке «‎Дія City»

«‎Дія City» — проєкт спеціального правового режиму для IT-індустрії, який включає особливу схему оподаткування та працевлаштування для айтівців, а також особливі преференції для компаній-резидентів. В червні 2020 року Мінцифра запустила сайт проєкту Дія.City, а у вересні була представлена початкова концепція. У листопаді в Раді були зареєстровані необхідні для реалізації ініціативи законопроєкти (№ 4303 та №4305) — ми детально розповідали про них в нашому окремому матеріалі.

25 березня 2021 року Мінцифра провела пресконференцію, де був представлений доопрацьований варіант базового законопроєкту №4303, яка, за словами авторів, враховує більшість побажань ІТ-індустрії та найкращі положення альтернативних проєктів закону №4303-1 та №4303-2. А у квітні відбулась презентація оновленої ініціативи.

Які нові податкові умови запроваджує Дія City

податок на дохід фізичних осіб з 18% знижується до 5%;

єдиний соціальний внесок у розмірі 22% від мінімальної заробітної плати;

можливість вибирати, який корпоративний податок сплачувати, — податок на прибуток (18%) чи податок на виведений капітал (ПнВК) за ставкою 9%;

можливість вибирати, який корпоративний податок сплачувати, — податок на прибуток (18%) чи податок на виведений капітал (ПнВК) за ставкою 9%; військовий збір становитиме 1,5%.

0% податку на дохід від реалізації фізособою частки в компанії-резиденті Дія City — за умови, якщо вона володіла часткою більше ніж 1 рік;

0% на дохід фізосіб у вигляді дивідендів, які нараховані компанією-резидентом за умови їх виплати не частіше 1 разу на 2 роки;

податкова знижка (з ПДФО) на суму інвестицій в українські стартапи.

І для чого взагалі цей «‎Дія City»

У Мінцифрі очікують, що завдяки «Дія City» доходи IT-галузі в Україні до 2025 року можуть зрости до $16,5 млрд.