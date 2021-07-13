Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про Е-резидентство — іноземні ІТ-спеціалісти зможуть віддалено вести бізнес в Україні





13 липня на позачерговому засіданні Парламент прийняв у першому читанні законопроєкт № 5270 про е-резиденство, який забезпечує іноземцям та особам без громадянства з IT сфери можливість здійснювати підприємницьку діяльність та сплачувати податки в Україні без необхідності фізичного перебування в країні. За відповідне рішення проголосували 286 народних депутатів.

Ініціативу щодо електронного резидентства з метою перетворити Україну в Естонію, яка, як відомо, досягла чималих успіхів в цьому напрямку, анонсували ще на початку 2020 року. Згідно з пояснювальною запискою, е-резидентство — особливий статус іноземного громадянина в Україні, який забезпечує можливість іноземцю або особі без громадянства, які досягли вісімнадцятирічного віку, отримувати кваліфіковані електронні послуги, доступ до інформаційно-консультаційних сервісів, спрощує процедури отримання адміністративних послуг та укладення цивільноправових угод, а також надає можливість дистанційно відкривати рахунки й вести бізнес в Україні. Що саме передбачає ініціатива, можна дізнатись із нашого попереднього матеріалу.

Законопроєкт 5270 покликаний врегулювати механізми оподаткування е-резидентів та надати їм можливість провадити свою діяльність як ФОП. Він дозволить врегулювати механізми оподаткування е-резидентів та створюватиме умови для:

дистанційної реєстрації е-резидентів як фізичної особи-підприємця;

ведення підприємницької діяльності в юрисдикції України;

відкриття банківських рахунків онлайн;

доступу до адміністративних послуг із кваліфікованим електронним підписом.

Як ми вже неодноразово відзначали у попередніх матеріалах, е-резидентство — це свого роду доповнення до Дія City, спеціального правового режиму з особливою схемою оподаткування для IT-індустрії.

Щоб отримати статус е-резидента, іноземець має подати заяву на порталі е-резидентства та пройти перевірку згідно з чинним законодавством у СБУ та МВС. Обов’язковим для отримання статусу є ідентифікація та верифікація особи в консульській установі. Після цього іноземець отримує ІПН, статус е-резидента та електронний підпис. Надання статусу та доступ до адміністративних послуг надається через портал Дія за допомогою використання е-резидентом Дія.Підпису.

Раніше Мінціфра планувала запустити кабінет електронного резидента до кінця 2020 року, але ці терміни вже давно минули, а нові поки не повідомляються. У Мінцифрі очікують, що до кінця 2022 року в Україні будуть зареєстровані понад 3000 е-резидентів, а державний бюджет буде додатково отримувати понад $1 500 000 надходжень щороку.