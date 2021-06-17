Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про режим «‎без паперів» — держоргани не матимуть права вимагати паперові документи за наявності електронних аналогів





17 червня Верховна Рада України ухвалила в першому читанні законопроєкт про режим «‎без паперів» (№5495), який наблизить створення повноцінної системи електронного урядування з електронним документообігом. За документ проголосували 263 депутати.

«Основна мета paperless — держоргани в Україні не зможуть вимагати паперові документи, довідки та посвідчення, якщо інформація є в державних реєстрах. Згодом більше не доведеться ходити по довідки, стояти в чергах та робити ксерокопії. Інформацію, яка потрібна державі про вас, можна буде згенерувати на порталі чи в застосунку Дія». з пресрелізу Мінцифри

Вперше про перехід до режиму «‎без паперів» у Мінцифрі заговорили на початку року і відтоді було декілька анонсів. Спочатку планувалось, що перехід почнеться з 1 вересня 2021 року, але на нещодавній презентації, де Мінцифра запустила 13 нових послуг в Дії, оголосили нову дату — 24 серпня. Само собою, реалізація ініціативи вимагає, окрім створення необхідної інфраструктури, внесення змін в нормативну базу.

Наразі робота ведеться у чотирьох основних напрямах: