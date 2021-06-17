Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про режим «без паперів» — держоргани не матимуть права вимагати паперові документи за наявності електронних аналогів
17 червня Верховна Рада України ухвалила в першому читанні законопроєкт про режим «без паперів» (№5495), який наблизить створення повноцінної системи електронного урядування з електронним документообігом. За документ проголосували 263 депутати.
«Основна мета paperless — держоргани в Україні не зможуть вимагати паперові документи, довідки та посвідчення, якщо інформація є в державних реєстрах. Згодом більше не доведеться ходити по довідки, стояти в чергах та робити ксерокопії. Інформацію, яка потрібна державі про вас, можна буде згенерувати на порталі чи в застосунку Дія».
з пресрелізу Мінцифри
Вперше про перехід до режиму «без паперів» у Мінцифрі заговорили на початку року і відтоді було декілька анонсів. Спочатку планувалось, що перехід почнеться з 1 вересня 2021 року, але на нещодавній презентації, де Мінцифра запустила 13 нових послуг в Дії, оголосили нову дату — 24 серпня. Само собою, реалізація ініціативи вимагає, окрім створення необхідної інфраструктури, внесення змін в нормативну базу.
Наразі робота ведеться у чотирьох основних напрямах:
- Створення цифрового законодавства.
- Впровадження єдиної захищеної електронної системи, яка буде відповідати вимогам ЕС ASIC.
- Перенесення усіх важливих документів в Дію в цифровому вигляді та забезпечення їх широкої підтримки. Усі органи влади зможуть користуватися електронними документами, матимуть інтерфейс та обладнання для їх перевірки.
- Впровадження цілого пакета послуг, які також функціонуватимуть у Дії: подання заяви на шлюб, запис у чергу до дитячого садочка, довідка про місце навчання, призначення пенсії чи субсидії, декларація з сімейним лікарем, е-лікарняний тощо. До 2024 року Мінцифра планує перенести в онлайн всі 100% державних послуг.