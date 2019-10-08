Раньше остального мира. Бюджетник Redmi 8 с аккумулятором на 5000 мА•ч и 18-ваттной зарядкой представлен в Украине

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Вместе с долгожданным бюджетным смартфоном Redmi Note 8 Pro с 64-мегапиксельной квадрокамерой на сегодняшней презентации в Киеве Xiaomi представила еще и более доступную модель Redmi 8. Что интересно, сегодня в Украине состоялась мировая премьера Redmi 8.

Об этой модели многое было известно задолго до анонса, так что нам остается уточнить детали и подвести итоги.

Итак, по сравнению с предшественником Redmi 7 у нового Redmi 8 есть несколько отличий, причем по одному ключевому параметру произошел даунгрейд: в качестве SoC здесь морально устаревшая Snapdragon 439, как у стоящей на ступень ниже модели Redmi 7A, тогда как Redmi 7 использовал более производительную и современную Snapdragon 632. По части дисплея никаких измененений нет — это по-прежнему панель IPS диагональю 6,26 дюйма и разрешением HD+ с каплевидным вырезом.

Redmi 8 отличается новым дизайном задней панели — логотип Redmi расположен в черном блоке под камерой и сканером отпечатков пальцев по центру. Основная камера по-прежнему включает два сенсора разрешением 12 и 2 Мп. Второй, как можно догадаться, служит исключительно для определения глубины сцены. Фронтальная осталась 8-мегапиксельной. В обеих камерах используются функции ИИ.

Объем оперативной памяти и встроенной флэш-памяти увеличился: в базовой конфигурации теперь 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ флэш-памяти. Также есть версия с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флэш-памяти. Емкость аккумулятора выросла до 5000 мА·ч, производитель обещает до 4 дней автономной работы. Есть поддержка быстрой зарядки мощностью 18 Вт.

Из остального можно отметить защитное стекло Gorilla Glass 5 с обеих сторон и наличие водоотталкивающего покрытия P2i. Кроме того, у новинки слот для карт памяти отдельный, дополнительно к двум слотам для карт SIM.

Трудится этот бюджетник под управлением Android 9 Pie с фирменной оболочкой MIUI 10.

Розничная цена Redmi 8 в Украине — 3999 и 4499 грн соответственно. Напомним, что Redmi 7 в версии 2/16 ГБ стартовал с тех же 3999 грн. Купить Redmi 8 можно будет с 17 октября. На выбор доступны три цветовых варианта: черный, синий и красный.

Одновременно Xiaomi анонсировала начало продаж в Украине 32-дюймового телевизора Xiaomi Mi TV 4A, который изначально был выпущен в Китае по цене всего $116. Его цена в Украине — 4999 грн.