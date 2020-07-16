Realme анонсировал свою технологию сверхбыстрой зарядки 125W UltraDART — 33% заряда от 4000 мА•ч за 3 минуты





Как и ожидалось, после Vivo и Oppo новое поколение сверхбыстрой зарядки представил и бренд Realme. Она называется 125W UltraDART — в названии отражена пиковая мощность и она составляет 125 Вт, как у представленных накануне технологий Vivo и Oppo.

Как мы уже рассказывали, Oppo, Realme, OnePlus и Vivo являются частями одного крупного китайского холдинга — BBK Group. И быстрая зарядка — одна из главных особенностей смартфонов этих брендов. И хотя технология по факту на всех одна (зарядные устройства взаимозаменяемы между брендами), названия отличаются — VOOC (Oppo), FlashCharge (Vivo), Dash Charge (OnePlus) и Dart Charge (Realme). Буквально на днях Oppo и Vivo представили собственные технологии быстрой зарядки на 125 Вт (1 и 2), а теперь к ним присоединился и Realme.

⚡33% charge in just 3 mins⚡#realme has always set a benchmark for Fast Charging in India, be it 50W SuperVOOC or 65W SuperDart Charge.

Introducing 125W UltraDART Charge, a fast charging technology matching expanding power of 5G with safety measures. pic.twitter.com/EU7CHG2ozp — realme (@realmemobiles) July 16, 2020

Итак, 125-ваттная зарядка UltraDART, согласно данным Realme, совместима со всеми основными технологиями быстрой зарядки и способна зарядить смартфон с аккумулятором емкостью 4000 мА·ч за 3 минуты на 33%. Сколько времени займет полная зарядка, не уточняется.

Она подразумевает использование сдвоенного аккумулятора 6C, благодаря чему достигается эффективность преобразования в 98%. Устроено все это довольно просто: ЗУ выдает ток с силой 6,25 А и напряжением 20 В и передает его через три параллельные цепи 10 В/12,5 А, заряжая одновременно две батареи емкостью 2000 мА•ч каждая. Технология также подразумевает наличие 14 датчиков температуры в конструкции батареи и достаточно эффективную СО в самом смартфоне. Realme заверяет, что средняя температура в процессе зарядки не будет превышать 40 °С.

Технология UltraDART поддерживает несколько протоколов быстрой зарядки, включая 125 Вт PPS, 65 Вт PD и 36 Вт QC. Новый стандарт также совместим с предыдущими поколениями технологии Dart, всеми вариациями VOOC и Warp Charge, что неудивительно, ведь официальные лица Realme неоднократно подтверждали, что они используют научно-исследовательские и опытно-конструкторские центры Oppo, а также OnePlus.

Realme также планирует выпустить компактные зарядные устройства SuperDart мощностью 50 и 65 Вт, которые можно будет использовать, в том числе и для зарядки ноутбуков через кабель USB-C.

К сожалению, пока неясно, когда именно появится первый смартфон с поддержкой зарядки 125W UltraDART и сами зарядные устройства.

Источник: GSM Arena