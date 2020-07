Realme анонсировал свою технологию сверхбыстрой зарядки 125W UltraDART — 33% заряда от 4000 мА•ч за 3 минуты

Как и ожидалось, после Vivo и Oppo новое поколение сверхбыстрой зарядки представил и бренд Realme. Она называется 125W UltraDART — в названии отражена пиковая мощность и она составляет 125 Вт, как у представленных накануне технологий Vivo и Oppo.

Как мы уже рассказывали, Oppo, Realme, OnePlus и Vivo являются частями одного крупного китайского холдинга — BBK Group. И быстрая зарядка — одна из главных особенностей смартфонов этих брендов. И хотя технология по факту на всех одна (зарядные устройства взаимозаменяемы между брендами), названия отличаются — VOOC (Oppo), FlashCharge (Vivo), Dash Charge (OnePlus) и Dart Charge (Realme). Буквально на днях Oppo и Vivo представили собственные технологии быстрой зарядки на 125 Вт (1 и 2), а теперь к ним присоединился и Realme.

⚡33% charge in just 3 mins⚡#realme has always set a benchmark for Fast Charging in India, be it 50W SuperVOOC or 65W SuperDart Charge.

Introducing 125W UltraDART Charge, a fast charging technology matching expanding power of 5G with safety measures. pic.twitter.com/EU7CHG2ozp

— realme (@realmemobiles) July 16, 2020