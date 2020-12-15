Рейтинг найпопулярніших в Україні сайтів за листопад 2020 року [інфографіка]





Компанія Kantar опубліковала рейтинг найбільш популярних в Україні сайтів за листопад 2020 року. Протягом чорної п’ятниці та тижнів знижок українці активно цікавилися покупками в інтернет-магазинах та маркетплейсах.

Тому у листопаді Foxtrot.com.ua вперше за довгий час потрапив до рейтингу популярних сайтів, а Novaposhta.ua знову повернулася до нього. Новини вже традиційно перебувають у фокусі уваги українців, обіймаючи одразу шість позицій у Топ-20 сайтів України. Найпопулярнішими новинними ресурсами у листопаді були 24tv.ua, Pravda.com.ua, Unian.net, NV.ua, Korrespondent.net та Tsn.ua.

Трійка лідерів залишається незмінною, це Google, Youtube та Facebook.

Дослідження Kantar CMeter desktop і mobile інтернет-користувачів у віці 14-70 років об’єднує дані з 3-х джерел: Site-centric-лічильники, інтегровані в сайти; Frame-centric-лічильники встановлені в фреймі банерної мережі; User-centric-панель, респонденти зі встановленими плагінами у браузерах та додатками Kantar на телефонах, що поряд зі стандартними показниками (перегляди сторінок, охоплення, соціально-демографічні показники по всіх сайтах, з якими контактували респонденти), також фіксує контакт панелістів з контентом. Дані з усіх джерел об’єднуються в режимі реального часу, що гарантує відсутність втрат в даних.

Джерело: Kantar