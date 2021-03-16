Рейтинг найпопулярніших в Україні сайтів за лютий 2021 року [інфографіка]





Компанія Kantar опубліковала рейтинг найбільш популярних в Україні сайтів за лютий 2021 року. Згідно з даними сервісу в останній місяць зими українці остаточно відійшли від свят і повернулися до покупок та пошуку роботи.

У лютому популярність інтернет-магазинів та маркетплейсів не знижувалася. Свої охоплення наростили Prom.ua, Comfy.ua та Hotline.ua, а також оператор доставки Novaposhta.ua. Після новорічних свят все більше українців почали шукати роботу на Work.ua. Портал знову повернувся в рейтинг популярних сайтів України.

Новини продовжують цікавити українців. Четвірка найпопулярніших новинних ресурсів, які потрапили до ТОП, виглядає так: Pravda.com.ua (12-те місце), Unian.net (20-те місце), 24tv.ua (23-тє місце), Tsn.ua (25-те місце). Заборонена російська соцмережа Vk.com продовжила втрачати популярність та у лютому опинилася далеко за межами рейтингу. Трійка незмінних лідерів рейтингу — Google, Youtube, Facebook.

Дослідження Kantar CMeter desktop і mobile інтернет-користувачів у віці 14-70 років об’єднує дані з 3-х джерел: Site-centric-лічильники, інтегровані в сайти; Frame-centric-лічильники встановлені в фреймі банерної мережі; User-centric-панель, респонденти зі встановленими плагінами у браузерах та додатками Kantar на телефонах, що поряд зі стандартними показниками (перегляди сторінок, охоплення, соціально-демографічні показники по всіх сайтах, з якими контактували респонденти), також фіксує контакт панелістів з контентом. Дані з усіх джерел об’єднуються в режимі реального часу, що гарантує відсутність втрат в даних.

Джерело: Kantar