Рейтинг найпопулярніших в Україні сайтів за вересень 2021 року [Інфографіка]

Аналітики Kantar CMeter опублікували свіжий рейтинг найпопулярніших в Україні сайтів — за вересень 2021 року. Новий звіт свідчить, що у вересні українці вболівали за спортивні події та чекали на нові смартфони.

Футбольні турніри та інші спортивні події вплинули на ріст охоплень сайтів букмекерів. Так, одразу дві букмекерські компанії потрапили в рейтинг найпопулярніших сайтів України — Parimatch.com (16-те місце) та Ua-1x-bet.com (23-тє місце).

У вересні українці також чекали на вихід новинок ринку смартфонів та гаджетів. Завдяки інтересу до презентації iPhone 13 та інших гаджетів інтернет-магазин Allo.ua суттєво наростив охоплення, опинившись на 15-тій позиції в рейтингу.

Очікувано, що із закінченням сезону відпусток Instagram.com припинив свій тренд на зростання та приєднався до інших соціальних мереж, які відчувають на собі зменшення уваги від інтернет-користувачів.

Інтерес до новинних ресурсів також дещо зменшився – на 1-2%, що позначилося на відсутності порталів ЗМІ в ТОП-25.

Водночас перша трійка лідерів лишається незмінною — Google, Youtube, Face book.