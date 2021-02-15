Рейтинг соцмереж та мессенджерів серед абонентів «Київстар»: лідирує Tik Tok (1,5 години використання щодня)





Оператор стільникового зв’язку «Київстар» проаналізував, які месенджери, соціальні мережі та платформи користуються найбільшою популярністю серед його абонентів, коли вони найактивніші та скільки мобільного інтернету використовують. При дослідженні використовувалися узагальнені та знеособлені дані про мобільний дата-трафік у мережі оператора.

Viber – найпопулярніший месенджер серед абонентів «Київстар». Щомісяця ним користується 12 млн абонентів оператора. Далі в рейтингу йдуть Facebook Messenger з 11 млн користувачів, Telegram з 6 млн та WhatsApp приблизно з 5 млн.

Найпопулярнішими соціальними платформами стали Facebook та YouTube, ними щомісяця користується приблизно по 13 млн абонентів «Київстар». Instagram використовує 10 млн осіб. На третьому місці опинилась соціальна платформа Twitter з 7 млн, а замикає список лідерів Tik Tok з 5,5 млн.

Разом з тим, соціальна мережа Tik Tok виявилася лідером по показнику тривалості використання. У середньому абоненти «Київстар» проводять найбільше часу саме у Tik Tok – 88 хвилин на день. А кожен десятий користувач проводить в цьому додатку понад 4 години на день. YouTube дивляться у середньому 54 хвилини на день, а в Facebook користувачі проводять по 44 хвилини.

Найактивніше абоненти «Київстар» користуються соцмережами увечері, з 18.00 до 22.00. Але вони також дуже активні й вдень, з 12.00 до 13.00.

Абоненти «Київстар» найбільше використовують мобільного інтернету за місяць при перегляді YouTube – у середньому 2,5 ГБ на кожного абонента. На другому місці Tik Tok – 0,6 ГБ, далі йде Instagram – 0,4 ГБ.