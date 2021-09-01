Рейтинг українських шкіл за результатами ЗНО-2021 — 46 із 100 найкращих шкіл країни знаходяться в Києві





Профільний ресурс DOU.UA представив вже традиційний рейтинг українських шкіл за результатами ЗНО-2021, складений на основі відкритих даних Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО). Зведений рейтинг включає 100 найкращих шкіл в Україні за результатами ЗНО за 2021 рік і двох попередніх років.

Безумовним лідером протягом чотирьох років є київський ліцей «Інтелект». Цього року друге місце посіла київська приватна школа «Базис», а на третьому місці — Львівський фізико-математичний ліцей. Русанівський ліцей, який торік був на третій сходинці, цього разу посів тільки 13-те місце.

Київ продовжує лідирувати за кількістю шкіл у топ-100, але регіони щороку потроху відвойовують частку. Жодна школа не потрапила у топ-100 із Хмельницької, Закарпатської, Чернігівської, Донецької та Луганської областей. Найбільше кращих шкіл Києва в Солом’янському районі (9), найменше — в Святошинському (1).

А так виглядає Топ-20 шкіл з розподілом за містами Київ, Харків, Львів, Дніпро та Одеса:

Також можна оцінити Топ-100 шкіл для сфери IT й інженерних спеціальностей, де дають найкращі базові знання в точних науках для майбутніх інженерів (для цього у рейтингу враховуються результати ЗНО з математики, фізики та англійської мови).

Зазначимо, що у рейтингу враховуються всі отримані бали незалежно від предмета (за 200-бальною шкалою). Ці бали виставлені за так званою рейтинговою шкалою від 100 до 200 балів, тобти значення не можуть бути використані для оцінення реальних знань, але дають змогу встановити рівень школи або учня щодо всього масиву даних. Рейтинг складено за середнім арифметичним від усіх отриманих балів з усіх предметів у результаті тестування за поточний рік, з поправкою на такі ж результати попередніх років («зведений рейтинг»). Зведений рейтинг розраховують за методом зваженого ковзного середнього від середніх балів школи за три роки. У рейтингу враховано тільки школи, з яких у тестуванні взяли участь щонайменше три учні.

Повна версія рейтингу кращих українських шкіл за результатами ЗНО-2021 доступна за цим посиланням.

Джерело: DOU.UA