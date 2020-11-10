Результаты Vodafone Украина в 3 квартале 2020 года: доход вырос до 4,8 млрд грн (+12%), прибыль снизилась до 157 млн ​​грн (-81%)





Оператор мобильной связи Vodafone Украина объявил результаты деятельности за третий квартал текущего года. Доход компании в июле-сентябре 2020 года составил 4,8 млрд грн, что на 12% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В то же время чистая прибыль Vodafone Украина составил 157 млн ​​грн, что на 81% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В компании связали это с курсовой разницей по переоценке евробондов объемом $500 млн, выпущенных компанией в феврале 2020 года.

Показатели операционной эффективности демонстрируют рост: показатель OIBDA увеличился на 11% по сравнению с 3 кварталом 2019 и превысил 2,5 млрд грн. Маржа OIBDA остается стабильной, на уровне 53,4%. Показатели операционной эффективности удалось улучшить благодаря оптимизации расходов и увеличения доходов от дата-услуг. Показатель ARPU в 3 квартале составил 79,1 грн, рост связан с увеличением географии покрытия 4G, а также увеличением объемов пользования скоростным мобильным интернетом. За последний год потребление выросло в 1,4 раза — в среднем дата-клиент Vodafone использует больше 5 ГБ мобильного интернета в месяц.

Третий квартал стал периодом активного развития национального покрытия 4G — в июле-сентябре Vodafone запустил в эфир более 400 базовых станций в диапазоне 900 МГц, которые покрывают более 2000 населенных пунктов страны, где проживает более 2 миллионов человек. На сегодня в сети Vodafone работает более 600 базовых станций в диапазоне 900 МГц, которые покрывают более 3800 населенных пунктов Украины. На этой территории проживает около 3,2 миллиона человек. В частности, сеть LTE900 работает в Киевской, Одесской, Винницкой, Волынской, Житомирской, Полтавской, Хмельницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Львовской, Николаевской, Сумской, Тернопольской, Ровенской, Черновицкой, Черкасской, Черниговской, Харьковской областях и городе Ивано-Франковск.

За текущий год компания значительно увеличила доступность 4G: по результатам 3 квартала, уже 80% украинцев могут пользоваться 4G по сравнению с 66% годом ранее. Vodafone инвестировал в сеть в 3 квартале 2020 года 871 млн грн. Общие инвестиции компании в строительство сетей скоростного мобильного интернета составили 28,1 млрд грн. Объем интернет-трафика в сети Vodafone за последние два года вырос почти вдвое, за год этот показатель увеличился более чем на 40%. Основные причины роста скорости и трафика — увеличение покрытия 4G, емкости сети и количества дата-пользователей.

По результатам третьего квартала 2020 года абонентская база компании составила 19 млн, годовые колебания составили -4,1%, что связано с уменьшением динамики новых подключений в результате карантинных мероприятий. При этом наблюдается рост в сегменте контрактных и корпоративных подключений, а также увеличение подключенных IoT-карт. Так, за два года база IoT-подключений выросла на 79%. За прошлый год компания запустила собственную NB-IoT сеть, подключилась к глобальной IoT-платформы Vodafone, провела кастомизацию технических платформ в соответствии с потребностями украинских клиентов и реализовала ряд пилотных проектов в сфере Smart City, подготовив новые услуги к масштабной коммерческой эксплуатации. По словам компании, положительную динамику демонстрируют и другие новые направления, такие как big data аналитика, облачные решения, услуги для электронного документооборота.

Источник: Vodafone Украина