рогозин из «роскосмоса» пригрозил Илону Маску из-за передачи Украине станций Starlink — ответ не заставил себя ждать💪

8 мая пресловутый руководитель «роскосмоса» дмитрий рогозин в своей излюбленной манере в очередной раз прибег к угрозам — на этот раз против Илона Маска, самого богатого человека в мире, основателя Tesla и SpaceX. Уже на следующий день Маск ответил «димону», причем очень тонко.

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Американский бизнесмен сначала процитировал сообщение с угрозами от рогозина, которое тот опубликовал в личном Telegram-канале (примечательно, что после объявления сделки по покупке Илоном Маском соцсети Twitter рогозин закрыл свой аккаунт). В нем рогозин назвал украинских военных «нацистами» и пригрозил Илону Маску из-за поставок наземных терминалов для спутникового интернета Starlink. Вот прямая цитата рогозина, который угрожает Илону Маску за снабжение Украины «средствами военной связи».

«А за это уже придется отвечать по-взрослому, Илон, как бы ты дурака не включал». Фрагмент текста с прямой угрозой от рогозина, адресованной Илону Маску

Илон Маск ответил, что рогозин, похоже, не знает, что на самом деле означает термин «нацист». Судя по всему, это тонкий намек для димона посмотреть в зеркало.

В другом сообщении Илон Маск иронически пошутил: «Если я умру при загадочных обстоятельствах, было приятно вас знать». Это очевидная отсылка к массовому использованию российскими властями ядовитых химических веществ для устранения критиков и оппонентов.

Остается вспомнить, что рогозин угрожает далеко не в первый раз — например, в марте он угрожал миру падением МКС, если с россии не снимут санкции. Уже давно ничего, кроме смеха, истерические заявления рогозина не вызывают. Тем временем российская космонавтика следует проторенным крейсером «Москва» путем. Кстати, Маск уже далеко не впервые делает из рогоза посмешище.