Росія зупинила розробку надважкої ракети для польотів на Місяць





Ракетно-космічний центр (РКЦ) «Прогресс» припинив технічне проєктування надважкої місячної ракети «Енисей», яку планувалось використовувати для польотів на Місяць. Про це повідомив гендиректор РКЦ Дмитро Баранов в коментарі «РИА Новости».

Не конкретизуючи причину такого рішення гендиректор РКЦ повідомив, що роботи були припинені на стадії технічного проєктування і можуть відновитися в майбутньому, якщо «Роскосмос» прийме відповідне рішення.

«Роскосмос» та РКЦ «Прогрес» підписали контракт вартістю 1,47 мільярда рублів (538,7 мільйона гривень) на технічне проєктування надважкої місячної ракети в грудні 2020 року, і спочатку планувалось, що вона буде побудована до 2028 року. Проте у січні 2021 року комітет російської академії наук (РАН) по космосу рекомендував перенести терміни створення надважкої ракети «з обов’язковим опрацюванням застосування в цьому проєкті найбільш проривних, перспективних і економічно виправданих технологій», а у лютому 2021-го гендиректор РКЦ повідомив, що розробка «поставлена на паузу» через можливість корекції технічного вигляду ракети.

Зупинка розробки ракети «Енисей» — чергове доповнення в списку «досягнень» російської космонавтики за останній час. В попередніх новинах: