Розроблений в КПІ наносупутник PolyITAN-1 виявився най витривалішим серед 32 конкурентів з 17 країн





Розроблений студентами КПІ наносупутник PolyITAN-1 виявився найбільш витривалим серед конкурентів. Як повідомляє прес-служба КПІ імені Сікорського, український супутник вже 7 років знаходиться на орбіті Землі та продовжує працювати. В той же час 32 його конкуренти вже вийшли з ладу.

Український супутник PolyITAN-1 виконано в форматі Сubesat. Його було виведено на орбіту влітку 2014 року ракетою-носієм «Дніпро». Загалом, під час цього запуску в космос було відправлено 33 супутника з 17 країн світу.

Хоча космічна місія PolyITAN-1 була розрахована всього на один рік, супутник досі продовжує виконувати свої завдання. Він забезпечує себе енергією та безперебійно передає сигнал на наземну станцію КПІ. PolyITAN-1 був призначений для випробування життєдіяльності супутника та його підсистем в умовах космосу. Всі компоненти супутника створювали студенти і вчені шести факультетів та інститутів КПІ.

А ось решта супутників, відправлених тією ж місією, що й PolyITAN-1, вже вийшли з ладу. При цьому частина з них згоріла, а решта – стали космічним сміттям.

Після успішного запуску PolyITAN-1 був розроблений та запущений в космос наносупутник PolyITAN-2. Апарат вийшов на орбіту з борту МКС в рамках проекту QB50. Головним завданням супутника був вимір концентрацій атомарного кисню в термосфері – шарі атмосфери на висоті 80-400 км. Після цього були ще супутники PolyITAN-3-PUT формату 3U, PolyITAN-4-BIO формату 3U і PolyITAN-5-Grav формату 3U.