Розробники «Дії» повідомили про 3 млн згенерованих COVID-сертифікатів — на тлі скарг користувачів про зникнення документів після оновлення застосунку

Оновленими даними щодо згенерованих COVID-сертифікатів поділились розробники «Дії» в офіційному каналі у Telegram.

Цифрові сертифікати про вакцинацію від COVID-19 з’явились в «Дії» 20 серпня, причому скарги на різного роду баги та складнощі з отриманням послуги зустрічались в соцмережах ще довго після релізу. За перший тиждень COVID-сертифікати згенерували майже 300 тис. українців, а за перший місяць — близько 1 млн. З 24 вересня розробники додали «жовті» COVID-сертифікати, які можна отримати вже після першої дози вакцини проти коронавірусу та можливість згенерувати міжнародний сертифікат у форматі PDF. 5 жовтня під час брифінгу щодо протидії підробці COVID-сертифікатів Мінцифра повідомила, що понад COVID-сертифікати згенерували 1,4 мільйона українців. Таким чином, за менше ніж місяць кількість згенерованих COVID-сертифікатів зросла більше ніж вдвічі. Власне, це можна вважати офіційним підтвердженням тому, що саме з цифровими COVID-сертифікатами пов’язане нещодавнє досягнення «Дії» — днями застосунок подолав планку у 8 млн активних користувачів.

Днями вийшло чергове оновлення Дії — версія 3.0.13 для Android та 3.0.16 для іOS. І після його встановлення у деяких користувачів зникли COVID-сертифікати — їх довелось додавати знову. Про це свідчать скарги у соцмережах.

Дія оновилась і треба знову підтягувати сертифікати 🤦. За півтори хвилини все ок, але нахіба після кожного оновлення така ахінея — незрозуміло. pic.twitter.com/OehixBdWAs — Roman Kulyk (@R_Kulyk) October 25, 2021

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Не секрет, що в Україні стрімко погіршується епідемічна ситуація та зростає захворюваність на COVID-19 — і з кожним днем все більше областей потрапляють у «червону» зону. Київ поки лишається в «помаранчевій зоні», але все йде до того, що найближчими днями столиця також стане «червоною» — з усіма обмеженнями, які з цього випливають. У Київській школі економіки прогнозують, що до кінця року в Україні щодоби виявлятимуть 30 тис. хворих на COVID-19, а пікове навантаження на медичну систему очікується на початку листопада (кількість госпіталізацій за добу може зрости до 7 тис. людей). Цікаво буде подивитись, як «Дія» покаже себе в майбутньому, враховуючи нинішні рекордні темпи вакцинації на тлі адміністративних заходів.