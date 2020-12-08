С китайского завода MSI «‎пропало» несколько десятков коробок видеокарт GeForce RTX 3090 на сумму более 330 тыс. долларов

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За предоставление ценной информации, которая поможет вернуть украденные видеокарты, MSI назначила вознаграждение в размере 15 тыс. долларов.

Об инциденте на одном из китайских заводов, принадлежащих крупнейшему производителю компьютерной техники Micro-Star International (MSI), рассказал веб-сайт Tom’s Hardware со ссылкой на человека, знакомого с ситуацией. Неизвестные вынесли с завода 40 коробок видеокарт GeForce RTX 3090 — их общая стоимость оценивается примерно в 340 тысяч долларов. Исходя из этого предполагается, что злоумышленники украли около 220 штук новых видеокарт GeForce RTX 3090.

В самой MSI не разглашают подробностей, что неудивительно. Как сообщают осведомленные источники, высшие должностные лица активно сотрудничают с правоохранителями, считая, что к краже причастны некоторые работники завода. В MSI якобы даже готовы не выдвигать обвинения против своих работников, если они помогут вернуть украденные видеокарты.

Одновременно руководство назначило вознаграждение в размере 15 тыс. долларов за предоставление полезной информации, которая поможет вернуть украденные устройства.

Весьма маловероятно, что этот инцидент окажет какое-либо влияние на общую ситуацию с доступностью GeForce RTX 3090 в глобальном масштабе: все же 220 карт — не так много. С другой стороны, происшествие вполне может сказаться на доступности карт в конкретном регионе, если эти карты предназначались именно ему.

Ввиду большого дефицита топовые видеокарты GeForce RTX 3090 по привлекательности для воров и скупщиков краденого ничем не уступают консоли PS5. В заокеанской рознице цены на GeForce RTX 3090 составляют 2 250 долларов (63+ тыс. грн) при рекомендованной розничной цене в 1 499 долларов (42+ тыс.грн). По данным Hotline, в украинской рознице цены на партнерские версии GeForce RTX 3090 варьируются от 60 до 75 тыс. грн.