Sabrent выпустил внешний SSD на 16 ТБ — он стоит «‎всего» 2900 долларов

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Американский производитель устройств хранения на базе флэш-памяти Sabrent выпустил высокоскоростной внешний SSD Rocket XTRM-Q (SB-DXMQ-8X2) емкостью 16 ТБ — состоит из двух M.2 PCIe 3.0 x4 по 8 ТБ каждый. И это абсолютный рекорд для производителя.

Каждый накопитель можно использовать отдельно, либо в массивах RAID 0 или RAID 1. Также доступна конфигурация JBOD. В этом режиме запись происходит последовательно — сначала под завязку заполняется первый диск, после чего происходит переключение на второй.

В Rocket XTRM-Q используется контроллер Phison E12S и 96-слойная флэш-память NAND QLC от Micron. Базовая скорость последовательного чтения составляет 1400 МБ/с, а в режиме RAID 0 с поочередным считыванием блоков данных она достигает 2800 МБ/с. Контроллер Intel JHL7440 Thunderbolt 3 позволит при необходимости ускорить процесс передачи данных. Разумеется, это получить прибавку можно будет только в системах с поддержкой Thunderbolt. Кабель входит в комплект поставки вместе с адаптером питания.

Новинка заключена в алюминиевый корпус размерами 11,3х5х1,72 см и имеет массу около 900 грамм.

Внешний накопитель Rocket XTRM-Q уже доступен для покупки в зарубежных интернет-магазинах и стоит… как прогрессивный игровой ПК — 2 900 долларов (около 79 000 гривен) на Amazon и 3 300 долларов (90 000 гривен) в официальном онлайн-магазине Sabrent.