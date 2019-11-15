Сайт Верховной рады Украины наконец-то получит новый дизайн, но не тот, что предлагали Nextpage🙁





Многие правительственные сайты давно получили новый современный дизайн, но вот сайт Верховной рады Украины, высшего законодательного органа, по какой-то причине все это время обходили вниманием. И вот сейчас наконец-то настал черед Верховной рады блистать в лучах софитов. Новый дизайн, на который обратило внимание издание AIN, уже можно оценить по адресу mportal.rada.gov.ua. Пока он находится в бета-версии, а точная дата официального запуска неизвестна. Сразу уточним, что дизайн не тот, что летом предлагали одесские разработчики Nextpage, а жаль, ведь та концепция казалась стоящей.

Новый портал ВРУ разработан в соответствии с ранее представленной дизайн-системой государственных сайтов. Этот же дизайнерский язык лежит в основе многих других правительственных сайтов.

Итак, в современной версии сайта ВРУ появилась адаптивная верстка, улучшенная поисковая система, табло посещаемости и новый раздел «Пресс-центр» с новостями, медиатекой, обзором газеты «Голос України». Раздел «Пленарная неделя» был сильно переработан — в порядке принятия законопроектов и результатах теперь проще ориентироваться. Также появилось окно трансляции канала RadaTV.

Как отмечалось выше, пока что новый портал работает в бета-режиме — часть функциональных меню не работают, а некоторые ссылки ведут на старую версию. Желающие могут отправлять разработчикам свои отзывы и пожелания.

К слову, разработку нового сайта ВРУ доверили украинской IT-компании kitsoft (ООО «Кiтсофт»), которая занимается проектами в сфере электронного госуправления. Именно она ответственна за новый дизайн сайтов Минагрополики, Минэкологии, МОН, Казначейской службы и других.

Во сколько государству обошелся новый современный дизайн ВРУ, увы, неизвестно. Источник обращает внимание на подходящий по описанию договор, подписанный Управлением дел ВРУ в декабре 2018 года. Предмет контракта: «покупка программных модулей и их установка для структурирования и дизайна официального веб-портала ВРУ». Сумма — 3,29 млн грн. Правда, исполнителем значится не ООО «Китсофт», а ее материнская компания ООО «Комп’ютерні інформаційні технології», которая тоже активно участвует в гостендерах по электронным услугам и имеет тех же основателей.

Источник: AIN и новый сайт ВРУ