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Samsung анонсує в Україні початок продажів роботів-пилососів зі штучним інтелектом – JetBot AI

Samsung анонсує в Україні початок продажів роботів-пилососів зі штучним інтелектом – JetBot AI

Samsung анонсує в Україні початок продажів роботів-пилососів зі штучним інтелектом – JetBot AI


Компанія Samsung повідомила про початок продажів в Україні нових моделей роботів-пилососів JetBot: VR50T95735W/EV, VR30T85513W/EV, VR30T80313W/EV. Як заявляє розробник, JetBot є першим роботом-пилососом, побудованим на технології штучного інтелекту від Intel.

Нові роботи-пилососи JetBot пропонують низку переваг і вдосконалень: покращене пересування по дому, прибирання з мінімальним втручанням із боку користувача, а також додаткові розумні функції. Наприклад, функція Intelligent Power Control визначає тип поверхні й кількість пилу та автоматично встановлює необхідну потужність всмоктування. Також повідомляється про можливість наглядати за оселею в разі відсутності господарів.

Samsung анонсує в Україні початок продажів роботів-пилососів зі штучним інтелектом – JetBot AI

Відмінністю JetBot 90 AI+ є навігаційна система, завдяки якій робот-пилосос переміщується навіть за досить складними маршрутами. В основі цієї системи – лазерний радар LiDAR, який визначає місце розташування об’єктів на шляху і відстань до них. Разом із ним працює відеокамера, даючи роботові змогу бачити й успішно маневрувати не тільки навколо великих об’єктів, а й оминати дрібні предмети, наприклад, телефонні кабелі. За допомогою 3D-сенсорів і камер JetBot 90 AI+ розпізнає та класифікує об’єкти, наносячи на карту приміщення.

Samsung анонсує в Україні початок продажів роботів-пилососів зі штучним інтелектом – JetBot AI

Додаток SmartThings дає можливість вказати заборонені чи потрібні для прибирання зони. Також він дозволяє у реальному часі стежити за переміщеннями пристрою, призупиняти чи повністю скасовувати прибирання. У JetBot 90 AI+ є вбудована камера, яка дозволяє через віддалене під’єднання в режимі реального часу спостерігати за домашніми улюбленцями, поки користувач на роботі. А в режимі патрулювання користувач можете стежити за станом свого будинку та можливими непроханими гостями. При цьому підтримується наскрізне шифрування, тому відео надійно захищене й бачити його може тільки авторизований користувач.

Samsung анонсує в Україні початок продажів роботів-пилососів зі штучним інтелектом – JetBot AI

Моделі VR50T95735W/EV та VR30T85513W/EV мають у комплекті очисну станцію з технологією Air Pulse. Таким чином робот повністю автономний і може тривалий час функціонувати без втручання господаря. Після прибирання JetBot 90 AI+ самостійно повернеться до станції Clean Station, яка автоматично очистить його пилозбірник. Саму станцію знадобиться очищати тільки раз на кілька місяців – про це повідомить блакитний світлодіод.

Продажі нових JetBot в Україні розпочинаються з 5 липня 2021 року. Докладніше дізнатись про особливості кожної окремої моделі та знайти адреси торгових точок можна на офіційному сайті виробника.

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