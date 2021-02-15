Samsung Galaxy F62 — смартфон с аккумулятором на 7000 мА·ч за $330 (почти точная копия Galaxy M51)

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Galaxy F62 — последнее дополнение к новоиспеченной линейке недорогих смартфонов Samsung Galaxy F с упором на камеру и автономность. Новинка дебютировала на индийском рынке и перспективы ее выпуска в других странах пока неизвестны.

Главная особенность Samsung Galaxy F62 — аккумуляторная батарея рекордной емкости 7000 мА•ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 25 Вт. Это уже второй смартфон Samsung с таким аккумулятором после Galaxy M51, вышедшим в прошлом году.

Аппаратным базисом выступает 7-нм Exynos 9825 (основа линейки Galaxy Note10), работающий под управлением One UI 3.1 с Android 11 из коробки. Экран — панель sAMOLED Infinity-O диагональю 6,7 дюйма с разрешением 1080х2400 пикселей, в центральной верхней части экрана есть отверстие для 32-мегапиксельной селфи-камеры. Оперативной памяти может быть 6 или 8 ГБ, а встроенной флэш-памяти — 128 ГБ. Но есть слот MicroSD.

Основная квадрокамера состоит из модулей разрешением 64, 12, 5 и 5 Мп. Также смартфон оснащен боковым сканером отпечатков пальцев, NFC и разъемом для наушников 3,5 мм. Иными словами, за исключением процессора, Galaxy F62 выступает точной копией Galaxy M51 (он построен на Snapdragon 730).

В то же время Galaxy F62 выделяется на фоне Galaxy M51 иным оформлением блока основной камеры и фактурной поверхностью задней крышки с двухцветным градиентным переливом. Толщина пластикового корпуса Galaxy F62 — 9,5 мм. На выбор есть три цвета корпуса: Laser Green, Laser Blue и Laser Grey.

Базовая версия Galaxy F62 с 6 ГБ ОЗУ на индийском рынке стоит эквивалент 9 207 гривен, а вариант с 8 ГБ ОЗУ — 9 975 гривен. Для сравнения, цены на Galaxy M51 6/128 ГБ в Украине сейчас начинаются от 9 249 гривен.