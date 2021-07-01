Samsung Galaxy S21 Ultra 5G — найкращий смартфон за версією Global Mobile Awards на MWC 2021

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30 червня у рамках MWC 2021 відбулася церемонія нагородження Global Mobile Awards (GLOMO Awards), на якій Galaxy S21 Ultra 5G було названо найкращим смартфоном останнього року.

У шортліст цієї категорії також потрапив Samsung Galaxy S20 FE — ідейний спадкоємець популярного компактного флагмана Galaxy S10e. Останні чутки вказують, що його наступник — Galaxy S21 FE — все ж таки вийде, але з запізненням.

«Найкращий смартфон на Android, коли-небудь створений компанією Samsung, із низкою чудових функцій, приголомшливим дисплеєм AMOLED, найкращими у своєму класі камерами та ще багато іншого – цей телефон неймовірний у всіх аспектах і гідний звання “Найкращий смартфон 2021 року”» із заяви суддів категорії «Найкращий смартфон» премії GLOMO Awards

Детальніше про основні переваги та сильні сторони Samsung Galaxy S21 Ultra 5G можна дізнатись із нашого великого обзору.