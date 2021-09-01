



4-5 вересня відбудеться найважливіша подія року для українських геймерів — фестиваль Comic Con Ukraine 2021, і вже традиційно до заходу приєднається Samsung Electronics.

У холі артзаводу «Платформа» в ігровій демозоні компанії буде розміщено дисплей для демонстрації останніх новинок Samsung — складаних смартфонів Galaxy Z Fold3/Flip3, смартгодинників нового покоління Galaxy Watch4 та навушників Galaxy Buds2.

В демозоні відвідувачі зможуть помацати новинки, а також оформити передзамовлення на вподобаний пристрій і отримати подарунок — сертифікат на аксесуари від 3 до 5 тис. грн і страховку на заміну екрана протягом року. При оформленні попереднього замовлення в магазинах Samsung Experience Store, компанія додасть у якості бонуса додатковий рік гарантії.

Для українських прихильників PUBG Mobile планується безплатний ігровий турнір — він триватиме 4 і 5 вересня з 12:00 до 19:00, а участь зможуть взяти всі охочі. 5 вересня о 19:30 буде оголошено переможця, який отримає в подарунок від Samsung новий Galaxy Z Fold3. Крім того, серед усіх учасників, які пройшли турнір, щодня розігруватимуться нові навушники із системою активного шумопоглинання — Galaxy Buds2.

Також Samsung розігрує п’ять пар квитків на Comic Con Ukraine 2021. Щоб взяти участь у розіграші, потрібно підписатися на акаунти @samsungua та @samsungshop.ua і поставити «+» у сторіз про турнір.

В Україні Galaxy Z Fold3 (смартфон-планшет з розкладним гнучким екраном) та Galaxy Z Flip3 (компактна «жабка» з екраном, який можна згинати навпіл) наразі доступні для попереднього замовлення, а продажі почнуться з 22 вересня.