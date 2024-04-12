Сбор на такмед для 3-й ОДШБр! Разыгрываем уникальный офицерский трофей

Объявляем новый сбор и аукцион в рамках нашей инициативы «Аукцион возмездия» — сбор на такмед для 3-я ОДШБр. Цель сбора — 100 000 грн.

Собирает на такмед Екатерина Сафонова, волонтер, с которой мы уже не раз сотрудничали и которая собирает и передает на фронт аптечки и медицинские препараты. Екатерина волонтерит с начала полномасштабной войны. На MC.Today было интервью с ней.

Тактическая медицина — это критически необходимая часть боевых действий. Хорошо, когда есть аптечка с такмедом и ее держат «на всякий» случай. Но, обычно, на фронте аптечку используют очень часто. И ее постоянно нужно пополнять, чтобы в кризисный момент успеть спасти жизнь себе или собрату.

В очередной раз мы собираем на такмед для 3-я ОДШБр. Третья штурмовая – легендарная бригада, которую не надо представлять лишний раз. Ребята всегда мотивированы и максимально качественно делают свою работу. Иметь возможность хоть как-то им помочь – честь для каждого украинца.

Аукцион

На аукционе только один лот, но какой!

Качественно сделанная пафосная имперская шкатулка офицера террористической группировки МВД ЛНР, которому она уже никогда не понадобится. В ней полный ватный походный набор сепаратиста — колорадские ленточки, кокарда, спички, грелка, продукты российского производства долгого хранения — порошковый Юпи, папиросы, чай «по-калмыцки», еще какой-то чай с самоваром.





Алгоритм аукциона

В этот период пополни банк на любую сумму и тот, кто забросит больше всех, получит лот.

Не забывайте, что поддержать сбор можно и без участия в аукционе. Даже небольшая сумма важна!

Помните, что каждые 50 гривен — это кирпичики, которыми построена дорога к нашей победе.

Реквизиты

https://send.monobank.ua/jar/3gjpcnvZrC

Карта банки 5375 4112 1561 0978