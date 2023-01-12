Помогаем бойцам на Луганском направлении – собираем средства на автомобиль

Собираем на автомобиль для бойцов из противотанкового подразделения, защищающих нашу страну на Луганском направлении.

Помогаем Как бойцы Херсонского направления выбирают дроны и как это можете сделать вы

Рассказываем о сборах, которые читатели могут поддержать, чтобы помочь военным на передовой.

К нам обратились бойцы из 127-го батальона, с просьбой помочь собрать средства на авто. Они уничтожают врага на Луганском направлении, автомобиль поможет им делать это быстрее и продуктивнее.

Нашим защитникам нужен внедорожник типа Nissan X-trail. Его цена – 178,200 грн (4400 евро). Авто пригодится как для выполнения боевых задач, так и для спасения жизней военных.

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Присоединиться к сборам можно по реквизитам

Приват Банк – 4149 6293 6132 8461 Виктория Абед или по ссылке. Банка Моно – 5375 4112 0253 7598 ссылка на банку. PayPal – [email protected]

Просим принять участие в сборе средств для наших защитников.

Читатели наших изданий уже поддержали успешные сборы волонтера Виктории Абед и благотворительный фонд Help Ukraine Hub. Вместе мы приобрели: дрон DJI Mavic 3 Fly More Combo, 10 раций Baofeng, 10 повербанков с солнечной батареей, 2 планшета Samsung Galaxy Tab, 50 комплектов формы, 60 пар обуви и многие другие крайне необходимых вещей для ВСУ.

Общая сумма двух сборов составила около 350 тыс. грн.

Отчеты последних двух сборов вы можете просмотреть по ссылке:

Первый сбор.

Второй сбор.

Вместе мы можем ускорить победу!