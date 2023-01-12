Помогаем бойцам на Луганском направлении – собираем средства на автомобиль

Собираем на автомобиль для бойцов из противотанкового подразделения, защищающих нашу страну на Луганском направлении.
Рассказываем о сборах, которые читатели могут поддержать, чтобы помочь военным на передовой.
К нам обратились бойцы из 127-го батальона, с просьбой помочь собрать средства на авто. Они уничтожают врага на Луганском направлении, автомобиль поможет им делать это быстрее и продуктивнее.
Нашим защитникам нужен внедорожник типа Nissan X-trail. Его цена – 178,200 грн (4400 евро). Авто пригодится как для выполнения боевых задач, так и для спасения жизней военных.
Присоединиться к сборам можно по реквизитам
- Приват Банк – 4149 6293 6132 8461 Виктория Абед или по ссылке.
- Банка Моно – 5375 4112 0253 7598 ссылка на банку.
- PayPal – [email protected]
Просим принять участие в сборе средств для наших защитников.
Читатели наших изданий уже поддержали успешные сборы волонтера Виктории Абед и благотворительный фонд Help Ukraine Hub. Вместе мы приобрели: дрон DJI Mavic 3 Fly More Combo, 10 раций Baofeng, 10 повербанков с солнечной батареей, 2 планшета Samsung Galaxy Tab, 50 комплектов формы, 60 пар обуви и многие другие крайне необходимых вещей для ВСУ.
Общая сумма двух сборов составила около 350 тыс. грн.
Отчеты последних двух сборов вы можете просмотреть по ссылке:
Вместе мы можем ускорить победу!