СБУ виявила масштабну мережу регіональних та всеукраїнських Telegram-каналів, які на замовлення російських спецслужб дестабілізували ситуацію в Україні





Служба безпеки України (СБУ) викрила масштабну агентурну мережу, яка через Telegram-канали займалася розвідувально-підривною діяльністю на замовлення спецслужб Російської Федерації.

Як повідомляється на сайті СБУ, у ході довготривалої спецоперації оперативники СБУ встановили, що агентурна мережа створена так званим 85 Головним центром спеціальної служби Головного управління Генерального Штабу Збройних Сил РФ. До її складу входили мешканці Харкова та Одеси, активісти так званої «руської весни». Вони наразі «базуються» на території підконтрольної Росії «ПМР» — Придністровської Молдовської Республіки в Тирасполі.

Спецслужби країни-агресора залучили українських громадян до створення та адміністрування низки політичних всеукраїнських і регіональних Telegram-каналів. Серед них — «Легитимный», «Резидент», «Картель», «Сплетница», «Чорний квартал», «Политический расклад», «Нетипичное Запорожье», «Тремпель Харьков», «Одесский фраер», «Днепр live», «Николаев live», «Херсон live».

За висновками лінгвістично-психологічної експертизи, матеріали, які поширювали у Telegram-каналах, були направлені на створення панічних настроїв, загострення і дестабілізацію суспільно-політичної та соціально-економічної ситуації. Ключовим завданням виконавців була дискредитація органів державної влади, вплив на державну політику, штучне створення соціальної напруги та протестних настроїв серед громадян.

Слідство встановило, що «головним менеджером» агентурної мережі є одесит, один з організаторів масових заворушень під час одеського «Антимайдану». Наразі його оголошено в розшук за кількома статтями Кримінального кодексу України.

Фігурант особисто адмініструє 12 Telegram-каналів, спілкується з замовниками матеріалів, звітує російським кураторам про виконану роботу та погоджує можливість розміщення замовних матеріалів. Вартість розміщення публікацій становить від кількох сотень у регіональних і до 25-30 тисяч гривень на всеукраїнських каналах.

Наразі кіберфахівці ідентифікували 50 замовників, які перерахували кошти за публікацію матеріалів.

Встановлено, що спецслужби Росії дозволили учасникам мережі самостійно організувати механізм монетизації. Транзакції проводили через мережу спільників, які відкрили рахунки в українських банках для отримання «гонорарів» за публікацію замовних матеріалів. Потім виконавці конвертували гроші у валюту і переводили у невизнану «ПМР», Молдову чи Росію.

Також співробітники СБУ затримали у Києві громадянку України, одну з ключових фігуранток провадження. Їй та ще одній учасниці агентурної мережі повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України.

Додатково оперативники отримали матеріали, які можуть свідчити про причетність затриманої громадянки до збирання інформації, що становить державну таємницю, в інтересах спецслужб РФ. У неї вилучено електронний носій з персональними даними великої кількості співробітників правоохоронних органів, який був з нею під час відпочинку в Домініканській республіці. СБУ неодноразово отримувала дані щодо використання цього регіону для конспіративних зустрічей співробітників спецслужби РФ з агентурним апаратом.

Також заочну підозру за держзраду оголошено очільнику мережі, який переховується від слідства за кордоном.