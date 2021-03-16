СБУ заблокувала масштабну хакерську атаку на урядові ресурси України зі сторони хакерського угруповання «Armageddon» з РФ

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Кіберфахівці Служби безпеки України заблокували масштабну кібератаку підконтрольного ФСБ РФ хакерського угруповання «Armageddon». Через дії хакерів куратори з країни-агресора могли отримати доступ до секретних даних вищих органів державної влади України.

Завдяки оперативному реагуванню СБУ вдалося нейтралізувати наслідки та усунути передумови для потенційного несанкціонованого доступу російських спецслужб до державних інформаційних ресурсів.

Про виявлені кіберзагрози СБУ поінформувала органи державної влади через платформу «MISP-UA». На цій платформі Ситуаційний центр кібербезпеки СБУ розмістив: відповідні індикатори кіберзагроз; рекомендації щодо заходів із виявлення і попередження фактів несанкціонованого втручання; інструменти для пошуку шкідливого програмного забезпечення.

СБ України провела широкомасштабні заходи для локалізації кібератаки спецслужб РФ спільно з Національним координаційним центром кібербезпеки при РНБО та у взаємодії з центральними органами виконавчої влади.

Наразі СБ України спільно з Департаментом нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, Офісу Генерального прокурора вживає всі необхідні заходи для фіксації численних кібератак з боку іноземних спецслужб. Правоохоронці здійснюють ефективне розслідування кіберінцидентів для встановлення всіх причетних осіб і притягнення їх до кримінальної відповідальності.

СБ України продовжує роботу з виявлення, фіксації і нейтралізації будь-яких проявів гібридної агресії РФ проти України, а також докладає всі зусилля для їх попередження.

Джерело: СБУ