Сервіс Bolt Food запустив послугу самовивозу та розширив зону доставки на Нивки, Виноградар і Троєщину





Сервіс Bolt Food повідомив, що тепер користувачі зможуть самостійно забирати їжу з ресторанів за допомогою фірмового додатка, що заощадить час. Компанія Bolt також розширила зону доставки в Києві, наразі сервіс є доступним у районі Нивок, Виноградаря і Троєщини.

«Трапляються ситуації, коли планів на день занадто багато. Людина постійно пересувається містом, коригує маршрут і не може чекати доставки їжі в певному місці. Або, наприклад, після важкого робочого дня хочеться переглянути новий фільм і з’їсти улюблену піцу. При цьому піцерія знаходиться по дорозі з роботи додому. Тому забрати замовлення самостійно може бути набагато зручніше, ніж чекати доставку», ― коментує регіональний менеджер Bolt Food в Україні Ігор Шрамко.

Як працюватиме нова послуга від Bolt Food:

При здійсненні замовлення в додатку відображатиметься інформація про статус замовлення і час, коли його можна буде забрати з ресторану.

Оплата послуги здійснюватиметься через додаток Bolt Food.

При виборі опції самовивозу не буде обмежень щодо мінімальної вартості замовлення.

Якщо ресторан пропонує знижки на своє меню, то вони будуть застосовуватися і до замовлень із опцією самовивозу.

Деякі ресторани Києва вже приєдналися до сервісу Bolt Food і пропонують послугу самовивозу замовлень. Перелік ресторанів-партнерів постійно збільшується.

Користувач зможе побачити, чи доступна опція самовивозу з певного ресторану, при здійсненні замовлення.

Крім того, замовити швидку доставку їжі тепер можна в районі Троєщини, Виноградаря та Нивок.

Загальна зона доставки охоплює центральні райони Києва, Теремки, Оболонь і Петрівку, а також Дарницький (Русанівку, Березняки, Лісовий масив) і Дніпровський (Позняки, Осокорки, Харківський масив) райони.

«Українці почали масово користуватися сервісами доставки їжі не так давно, але за останній рік попит на цю послугу зріс у кілька разів. І звичка замовляти їжу вже стала частиною повсякденного життя. Щоб відповісти на запити кожного споживача, ми постійно розвиваємо і покращуємо наш сервіс», ― коментує регіональний менеджер Bolt Food в Україні Ігор Шрамко.

Зазначимо, що сервіс доставки їжі Bolt Food був запущений у Києві в жовтні 2020 року і налічує вже понад 600 ресторанів-партнерів.

Джерело: Bolt