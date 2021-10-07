Сервіс ЛУН Місто створив інтерактивну вікову карту забудови Києва
Команда розробників сервісу ЛУН Місто створила інтерактивну карту років житлової багатоповерхової забудови Києва. Завдяки їй кожен бажаючий може дізнатися, коли саме звели кожен з житлових будинків столиці та оцінити, коли будували найінтенсивніше.
Як відомо, сьогодні в завтрашній день не всі можуть дивитися, але завдяки тому, що на інтерактивній карті також присутні новобудови, можна подивитися, яким буде місто за 5 років.
Для створення карти розробники ЛУН Місто об’єднали дані з усіх проектів компанії, включно з порталом Flatfy. Знайти її можна за наступним посиланням.
Зазначимо, що раніше спеціалісти сервісу створили віджети якості повітря для iPhone та Apple Watch, якими можна користуватися в Києві та Львові.
Джерело: ЛУН Місто