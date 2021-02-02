Сервіс Штрафи UA запустив функцію контролю штрафів ПДР для ФОП, які тепер можуть контролювати до 10 найманих водіїв





Сервіс для українських водіїв Штрафи UA запустив функцію, яка допомагає підприємцям контролювати оплату всіх штрафів за порушення ПДР за всіма транспортними засобам, які вони використовують для ведення бізнесу. Нова можливість сервісу дозволяє контролювати до 10 машин і отримувати повідомлення не тільки за штрафами ПДР, які оформлені на автомобілі, але і за штрафам, які були виписані на водіїв. Це надає можливість своєчасно погашати штрафи й уникати ситуації арешту автівки, в разі несплати водієм або колишнім найманим співробітником.

Водночас нова функція допомагає формувати культуру відповідального водіння серед співробітників підприємства. Для цього необхідно встановити сервіс на смартфонах водіїв, що дозволить отримувати аналітику про стиль водіння кожного найманого працівника і використовувати її для формування системи мотивації.

Для невеликого бізнесу, який активно використовує власний транспорт, своєчасна і коректна оплата автоштрафів пов’язана з труднощами. Як правило, в розпорядженні підприємця є 5-10 машин, які записані на нього, а користуються ними наймані співробітники. У разі порушення правил дорожнього руху штраф може бути виписаний як на машину, так і на водія.

Якщо порушення виявила система автоматичної фіксації, постанова буде оформлена на власника машини, а не на водія, який був в цей момент за кермом. Тоді власник авто отримає повідомлення і буде змушений розбиратися з усіма проблемами самостійно. А працівники можуть змінювати один одного, так ніколи і не отримавши стягнення. Якщо порушення зафіксував інспектор патрульної поліції, постанова оформляється на водія. Але тоді неоплачений співробітником штраф може «зависнути» на автомобілі з усіма виплваючими наслідками, аж до арешту транспортного засобу.

«Ми проаналізували ситуацію з оплатою штрафів в Україні і виявили, що підприємцям-початківцям з невеликим автопарком потрібна функція, яка допомагає контролювати наявність постанов не тільки за кожним автомобілем, а й за водіями, а також здійснювати контроль своєчасного погашення стягнень винними. Жоден зі спеціалізованих сервісів, представлених сьогодні в Україні, не надає такої можливості. Відстежити виникнення й оплату штрафів ПДР найманих співробітників, які користуються авто підприємця, дотепер було неможливо. Тому зараз нерідко штрафи продовжують значитися за автомобілями власника бізнесу до моменту виникнення неприємностей, — розповідає засновник сервісу Штрафи UA Денис Дмитров. — Водночас без належного контролю через прострочені платежі до чорного списку боржників Державної виконавчої служби потрапляють власники машин, які передали авто у тимчасове користування. Внаслідок чого про наявність штрафу дізнаються вже в кризовій ситуації, коли Виконавча служба призначила додаткові санкції за несплату. Наприклад, арешт банківського рахунку або конфіскація транспортного засобу прямо в дорозі. Порушники ж залишаються «в стороні», а отже штраф не виконує своєї функції. Часто такий стан справ завдає серйозної шкоди підприємцю, а в період пандемії може стати точкою неповернення».

Завдяки функції контролю штрафів ПДР для підприємців будь-який підприємець може зареєструвати в додатку до 10 автомобілів (замість 4-х, які запропоновані безкоштовно) і ввести дані водійських посвідчень найманих працівників, які ним керують. Це дає змогу керівнику підприємства своєчасно отримувати повідомлення про нові штрафи в момент фіксації порушень, накладати платежі на винних і перевіряти статуси їх погашення. Для цього потрібно оформити щомісячну або річну підписку.

Наразі функція контролю штрафів ПДР для підприємців вже доступна в сервісі Штрафи UA, який працює на операційній системі iOS. Найближчим часом вона з’явиться в додатку на Android.

Джерело: Штрафи UA