Шахраї продають фальшиву «Дію» з підробленими COVID-сертифікатами та документами для неповнолітніх — у Мінцифрі пригрозили кримінальною відповідальністю

Українські користувачі звернули увагу на просування шахраями в соцмережах фейкової копії застосунку «Дія», яка дозволяє згенерувати підробний COVID-сертифікат та отримати такі ж самі (фальшиві) цифрові паспорти на будь-який вік.

Наразі відомо про існування фейкової копії «Дії» для Android — в офіційному магазині Google Play Store її немає. Підробку розповсюджують неофіційними каналами у форматі APK та просять за неї від 120 до 150 грн. Цільова аудиторія шахраїв — антивакцинатори та неповнолітні, які хочуть купити спиртні напої та цигарки.

Появу та розповсюдження фейкової «Дії» спочатку прокоментував міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі — він зазначив, що користувачів такого додатка можуть притягнути до кримінальної відповідальності за . Санкція статті передбачає штраф до 17 тисяч гривень штрафу, арешт, обмеження та навіть позбавлення волі. Міністр жартома написав, що доручив команді розробити новий електронний документ «паспорт ув’язненого», а організаторам цього шахрайства приготуватися стати першими бета-тестувальниками». Пізніше він опублікував рендер «паспорта ув’язненого».

Водночас на каналі «Дії» в YouTube опублікували відеоінструкцію про перевірку документів в офіційному застосунку. Чи потрібно зайвий раз нагадувати, що перевірка дійсності сертифіката та документів в Дії відбувається за захищеною технологією QR-коду. Окрім того, мобільний застосунок не зберігає персональних даних користувачів, а лише показує ту інформацію про громадянина що вже є у державних реєстрах.

«Цифрові документи в Дії можна перевірити через QR-код або штрихкод, які діють 3 хвилини. Проте QR-код COVID-сертифіката статичний. Він діятиме, поки дійсний сам сертифікат. Завдяки цьому підробити, викрасти чи забути паспорт неможливо. А перевірити його дійсність кожен може через власний смартфон» розробники Дія

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Останнім часом Кіберполіція та Мінцифри ледь не кожен день повідомляють про ліквідацію схем виготовлення та збуту підроблених сертифікатів. На нещодавньому пресбрифінгу повідомили, що вже зараз у роботі правоохоронних органів відкриті 486 кримінальних проваджень з приводу підробки COVID-сертифікатів (85 особам вже оголосили про підозру), які можна отримати після проходження безоплатної вакцинації проти COVID-19 у застосунку чи на сайті Дія. 22 вересня уряд підтримав та відправив до Верховної Ради законопроєкт, який встановлює кримінальну відповідальність за підробку документів щодо вакцинації.