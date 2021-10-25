Шахраї продають фальшиву «Дію» з підробленими COVID-сертифікатами та документами для неповнолітніх — у Мінцифрі пригрозили кримінальною відповідальністю
Українські користувачі звернули увагу на просування шахраями в соцмережах фейкової копії застосунку «Дія», яка дозволяє згенерувати підробний COVID-сертифікат та отримати такі ж самі (фальшиві) цифрові паспорти на будь-який вік.
Наразі відомо про існування фейкової копії «Дії» для Android — в офіційному магазині Google Play Store її немає. Підробку розповсюджують неофіційними каналами у форматі APK та просять за неї від 120 до 150 грн. Цільова аудиторія шахраїв — антивакцинатори та неповнолітні, які хочуть купити спиртні напої та цигарки.
Появу та розповсюдження фейкової «Дії» спочатку прокоментував міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі — він зазначив, що користувачів такого додатка можуть притягнути до кримінальної відповідальності за підроблення документів (стаття 358 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає штраф до 17 тисяч гривень штрафу, арешт, обмеження та навіть позбавлення волі. Міністр жартома написав, що доручив команді розробити новий електронний документ «паспорт ув’язненого», а організаторам цього шахрайства приготуватися стати першими бета-тестувальниками». Пізніше він опублікував рендер «паспорта ув’язненого».
Водночас на каналі «Дії» в YouTube опублікували відеоінструкцію про перевірку документів в офіційному застосунку. Чи потрібно зайвий раз нагадувати, що перевірка дійсності сертифіката та документів в Дії відбувається за захищеною технологією QR-коду. Окрім того, мобільний застосунок не зберігає персональних даних користувачів, а лише показує ту інформацію про громадянина що вже є у державних реєстрах.
«Цифрові документи в Дії можна перевірити через QR-код або штрихкод, які діють 3 хвилини. Проте QR-код COVID-сертифіката статичний. Він діятиме, поки дійсний сам сертифікат. Завдяки цьому підробити, викрасти чи забути паспорт неможливо. А перевірити його дійсність кожен може через власний смартфон»
розробники Дія
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Останнім часом Кіберполіція та Мінцифри ледь не кожен день повідомляють про ліквідацію схем виготовлення та збуту підроблених сертифікатів. На нещодавньому пресбрифінгу повідомили, що вже зараз у роботі правоохоронних органів відкриті 486 кримінальних проваджень з приводу підробки COVID-сертифікатів (85 особам вже оголосили про підозру), які можна отримати після проходження безоплатної вакцинації проти COVID-19 у застосунку чи на сайті Дія. 22 вересня уряд підтримав та відправив до Верховної Ради законопроєкт, який встановлює кримінальну відповідальність за підробку документів щодо вакцинації.
Штраф до 170 тис. грн або позбавлення волі до 3 років — подробиці брифінгу Мінцифри та Кіберполіції щодо протидії підробці COVID-сертифікатів