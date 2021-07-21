Шахрайський сайт під виглядом ПриватБанку заманює українців — пропонує дохід до $8500 на місяць





Служба безпеки ПриватБанку виявила нову схему шахрайства — зареєстрований невідомими особами у США сайт https://p-invest.site незаконно використовує логотип та айдентику банку.

Фейковий сайт, який намагається видати себе за офіційний сайт ПриватБанку, використовує посилання на фейкові інвестиційні проєкти, а також незаконно використовує айдентику банку та інших юридичних осіб.

Шахраї використовують для заманювання жертв класичну модель з пропозицією високого доходу за схемою, яка притаманна виключно шахрайській фінансовій піраміді із застосуванням соціальної інженерії та ймовірного хакерства. Після заповнення форми людиною оператор шахрайського центру виходить на зв’язок для “відпрацювання” клієнта. Односторонній канал зв’язку в проєкті —явне свідчення злочинного характеру схеми, підкреслюють в банку.

Ось так виглядає фейковий сайт ПриватБанку, створений шахраями.

Справжній сайт ПриватБанку знаходиться за адресою https://privatbank.ua/ та має наступний вигляд:

ПриватБанк вже звернуся до правоохоронних органів із заявою задля припинення діяльності шахраїв та попереджає свої клієнтів та всіх українців про небезпеку контактування з шахраями та участі у подібних проєктах.