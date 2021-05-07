Штрафування за неоплачене паркування в Києві тепер здійснюють за кілька хвилин за допомогою планшету, реєстру та QR-коду





Команда КП «ГІОЦ» оцифрувала процес перевірки та штрафування за неоплачене паркування. Із 1 травня 2021 року працює нова електронна система, що дозволяє місту впорядкувати роботу інспекторів і швидко здійснювати ефективний контроль оплати паркування. Раніше інспекторам доводилося довго звірятися з кількома джерелами інформації щодо оплати паркування та виписувати штрафи вручну. Тепер увесь процес штрафування можна здійснити з планшету за кілька хвилин.

За номером автівки інспектор миттєво перевірятиме оплату паркування. У разі несплати буде виконано фотофіксацію та згенеровано доказову базу. Система також автоматично генерує повідомлення з QR-кодом про притягнення до адміністративної відповідальності. Повідомлення можна буде швидко роздрукувати та залишити на місці вчинення правопорушення на лобовому склі транспортного засобу.

Нова розробка пришвидшує і спрощує процес штрафування, збирає аналітику порушень і дозволяє зробити паркувальний простір більш безпечним та комфортним. Система захищена за сучасними стандартами кібербезпеки. Інспектори не мають доступу до персональних даних водіїв, а вся інформація зберігається в зашифрованому вигляді в міському дата-центрі.

Система штрафування інтегрується з Єдиним державним реєстром транспортних засобів, Реєстром адміністративних правопорушень та міським застосунком «Київ Цифровий». У застосунку діє функціонал, що полегшує життя водіїв. Власники автівок можуть отримувати сповіщення про штрафи з доказовою базою та одразу сплачувати їх. Водіям надається знижка 50% при сплаті штрафу, якщо оплата здійснюється протягом 10 банківських днів із моменту отримання постанови.

Швидка офіційна оплата погодинного паркування здійснюється саме через «Київ Цифровий». У міському застосунку також можна придбати паркувальні абонементи. Окрім того, офіційна оплата паркування доступна за допомогою SMS-паркування та фізичних паркувальних абонементів, що можна придбати в офісі КП «Київтранспарксервіс» чи кіосках «Союздрук».

Джерело: КМДА