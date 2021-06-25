Швидкісному трамваю в центр та реконструкції Вокзальної площі усе-таки бути — Київрада з другої спроби ухвалила рішення

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24 червня депутати Київради з другої спроби підтримали гучний проєкт «трамваю в центр» — продовження лінії швидкісного трамвая від вулиці Старовокзальної до станції метро «Палац спорту», а також реконструкцію Вокзальної площі. Про ухвалення відповідного рішення, яке підтримало 67 депутатів, повідомила пресслужба КМДА.

Проєкт «Київська міська мобільність» передбачає подовження Борщагівської лінії швидкісного трамвая до центру Києва — заплановано прокладання близько 3,5 км трамвайної лінії вулицями Жилянською та Саксаганського, а також реконструкція Вокзальної площі. Проєкт буде реалізовуватись коштами Міжнародного банку реконструкції та розвитку та дасть змогу:

покращити якість транспортного обслуговування мешканців та гостей столиці і забезпечити збільшення використання громадського транспорту в місті;

надати прямий доступ до центру міста жителям масивів Борщагівка та Відрадний;

зменшити навантаження на метрополітен, зокрема, зменшити пасажиропотік Святошинсько-Броварської лінії метро та його станцій пересадок;

зменшити час поїздки громадським транспортом;

підвищити стан громадської безпеки біля залізничного вокзалу;

покращити екологічну ситуацію в центрі міста.

За попередньою оцінкою Міністерства фінансів, вартість реалізації проєкту швидкісного трамвая в центр складе 37,5 мільйона доларів (близько 1 мільярду гривень).

Раніше повідомлялось, що всі будівельні роботи будуть завершені у 2023 році, а гарантований ресурс лінії складе 10 років. На початку травня Київпастранс оголосив тендер на обґрунтування проєкту вартістю 4,5 мільйона гривень.