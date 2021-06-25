Швидкісному трамваю в центр та реконструкції Вокзальної площі усе-таки бути — Київрада з другої спроби ухвалила рішення
24 червня депутати Київради з другої спроби підтримали гучний проєкт «трамваю в центр» — продовження лінії швидкісного трамвая від вулиці Старовокзальної до станції метро «Палац спорту», а також реконструкцію Вокзальної площі. Про ухвалення відповідного рішення, яке підтримало 67 депутатів, повідомила пресслужба КМДА.
Проєкт «Київська міська мобільність» передбачає подовження Борщагівської лінії швидкісного трамвая до центру Києва — заплановано прокладання близько 3,5 км трамвайної лінії вулицями Жилянською та Саксаганського, а також реконструкція Вокзальної площі. Проєкт буде реалізовуватись коштами Міжнародного банку реконструкції та розвитку та дасть змогу:
- покращити якість транспортного обслуговування мешканців та гостей столиці і забезпечити збільшення використання громадського транспорту в місті;
- надати прямий доступ до центру міста жителям масивів Борщагівка та Відрадний;
- зменшити навантаження на метрополітен, зокрема, зменшити пасажиропотік Святошинсько-Броварської лінії метро та його станцій пересадок;
- зменшити час поїздки громадським транспортом;
- підвищити стан громадської безпеки біля залізничного вокзалу;
- покращити екологічну ситуацію в центрі міста.
За попередньою оцінкою Міністерства фінансів, вартість реалізації проєкту швидкісного трамвая в центр складе 37,5 мільйона доларів (близько 1 мільярду гривень).
Раніше повідомлялось, що всі будівельні роботи будуть завершені у 2023 році, а гарантований ресурс лінії складе 10 років. На початку травня Київпастранс оголосив тендер на обґрунтування проєкту вартістю 4,5 мільйона гривень.
Швидкісний трамвай від Старовокзальної до «Палацу спорту». Київпастранс оголосив тендер на обґрунтування проєкту вартістю 4,5 мільйона гривень
- Ідею швидкісного трамвая в центр почали обговорювати ще у 2017 році. Проєкт трамвайної лінії від вулиці Старовокзальної до станції метро «Палац Спорту» з заїздом на Вокзальну площу було розроблено за рекомендаціями Світового банку. Вважається, що такий трамвай зміг би розвантажити трафік центру міста, станції метро «Вокзальна», а також переходи між станціями «Золоті Ворота», «Театральна», «Хрещатик» та «Майдан Незалежності». Трамвайна лінія також може стати альтернативою маршруткам і переповненому метро.