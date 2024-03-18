Новости Украина 18.03.2024 в 15:41 comment views icon

SKELAR и Genesis больше всего расширились за полгода. Половина из топ-30 — в минусе

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Ігор Шелудченко

Автор новин

Только треть продуктовых компаний Украины увеличили количество специалистов во втором полугодии 2023 года. Почти половина — в минусе.

Такие данные обнародовал ДОУ.

В рейтинге учтены специалисты, которые физически находятся в Украине, и те, которые за рубежом, но продолжают платить здесь налоги.

SKELAR и Genesis больше всего расширились за полгода. Половина из топ-30 — в минусе

SKELAR и Genesis больше всего расширились за полгода. Половина из топ-30 — в минусе

Самые важные выводы:

  • всего в 30 крупнейших продуктовых IT-компаниях в Украине работает 27,7 тысячи специалистов, из них 16,6 тысячи, или 60%, — технические;
  • за второе полугодие 2023-го упомянутые продуктовые компании наняли в Украине 2,7 тысячи новых специалистов;
  • самый популярный домен — GameDev. В этой сфере работают шесть компаний. Из других распространенных — Telecom, e-Commerce, FinTech, Software Development;
  • По данным компаний, более половины из них имеют главный офис (HQ) в Киеве. Четыре базируются в США и три в Израиле.

Что изменилось в топ-5?

Пять крупнейших продуктовых IT-компаний в Украине — это Evoplay, Ajax Systems, Genesis, AUTODOC и Netcracker.

До начала полномасштабного вторжения они росли в Украине, однако после — сохранили положительную динамику только две компании:

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  • Ajax Systems (+1244 специалиста за два года);
  • Genesis (+799 специалистов за два года);
  • Evoplay в прошлом году впервые имела отрицательную динамику (-840 специалистов за год).
  • Команды AUTODOC и Netcracker в Украине все же уменьшились после начала большой войны, однако первая возобновила рост.

SKELAR и Genesis больше всего расширились за полгода. Половина из топ-30 — в минусе

Запускала новые проекты треть компаний

Второе полугодие 2023 года стало временем активного развития проектов и запуска новых только для трети компаний. Примерно столько же легализовали украинских специалистов, которые сейчас за рубежом.

Три компании отметили, что имели сокращения, в еще трех произошли организационные изменения и закрытие некоторых направлений.

SKELAR и Genesis больше всего расширились за полгода. Половина из топ-30 — в минусе

Лидеры найма: SKELAR, Genesis и Uklon

Треть компаний имели положительную динамику во втором полугодии 2023-го, еще 14 — отрицательную. О пяти компаниях мы не имеем данных для динамики, а BetterMe имеет постоянное количество специалистов.

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SKELAR и Genesis больше всего расширились за полгода. Половина из топ-30 — в минусе

Лидером роста во втором полугодии 2023-го стала SKELAR (+258 специалистов за полгода, или на +46%). Это обусловлено запуском новых портфельных компаний, а также ростом early stage бизнесов в три раза.

В этом году SKELAR будет продолжать нанимать, чтобы строить tech-бизнесы, которые будут выходить на глобальные рынки. Сейчас активно ищут специалистов в маркетинговых и аналитических доменах: media buying (UAM), сгеатіѵе marketing, PPC, Data analytics.

На втором месте — Genesis (+145 специалистов за полгода). Сейчас сфокусированы на поиске перформанс-маркетологов, аналитиков, бизнес-разработчиков, всегда ищут талантливых разработчиков.

Такой же прирост имеет Uklon. Сервис вышел на рынки Азербайджана и Узбекистана, а в Украине запустил ряд продуктов (новые классы авто). Также усилили команды Delivery и открыли курьерскую доставку. В планах на 2024 год укрепить позиции в странах экспансии, запустить новые продукты в рамках Uklon и нанять новых специалистов.

  • На 120 специалистов за полгода выросла MEGOGO на 120 специалистов. Это связано с развитием проектов и выходом на новые рынки. Компания уже успешно запустилась в Польше, а вскоре планирует выйти на еще несколько стран. Это предполагает привлечение новых специалистов и в Украине.
  • В Ajax Systems увеличилась команда (+95 специалистов) благодаря расширению продуктового портфолио до 135 девайсов и представлению устройств видеонаблюдения. Масштабировали R&D-команды в Киеве, Львове и Виннице. Компания всегда нанимает Embedded, C/C++, Java, Python, Hardware Developers, а также QA и RF Engineers. Создали специализированную команду ИИ.
  • Kyivstar.Tech, которая только недавно вышла на рынок как новая IT-компания (в 2022 году), выросла на 68 специалистов, или 16%, за полгода. В компании рассказали, что развиваются согласно стратегии. В этом году продолжат совершенствовать продукты и сервисы в рамках экосистемы «Киевстар», а также будут заключать партнерские соглашения с новыми клиентами. Недавно у компании появились первые заказчики. В найме сфокусированы на Middle- и Senior-специалистах как в IT, так и в Digital.
  • Nova Digital имеет похожий темп роста: +61 специалист за полгода, или +14%. Как рассказали в компании, сейчас они находятся в фазе интенсивного развития. Здесь постоянно требуются архитекторы, PHP-разработчики, специалисты по кибербезопасности и администраторы. В планах запустить новые продукты для группы NOVA за рубежом и в Украине, а также новые продукты для внешних клиентов.

14 компаний показали отрицательную динамику. В основном из-за организационных изменений и оформления специалистов за рубежом

Больше всего во втором полугодии 2023-го уменьшилась Evoplay: минус 640 специалистов за полгода. Это обусловлено закрытием/оптимизацией неприбыльных направлений, сокращением лоу-перформеров и переездом персонала.

На 318 специалистов уменьшилась команда Playrix в Украине из-за переоформления за рубежом.

SKELAR и Genesis больше всего расширились за полгода. Половина из топ-30 — в минусе

  • Netcracker уменьшение на 140 специалистов за полгода не комментирует.
  • Boosta имеет минус 122 специалиста за полгода. Как пояснили в компании, это произошло из-за выделения некоторых проектов в экосистему инвестфонда Burner; легализации специалистов за рубежом; частичного найма специалистов из-за рубежа; сокращения специалистов на одном из проектов компании; закрытия двух R&D-проектов.
  • SQUAD уменьшение украинской команды на 71 специалиста объяснила тем, что часть людей за рубежом завершили легализацию. Сейчас планы по развитию бизнеса в Украине закрывает имеющаяся команда.
  • EVO имеет минус 69 специалистов за полгода, поскольку летом от группы компаний отделились сервис «Вчасно» и площадка ZakupkiProm, которые стали частью новосозданной компании ТаЬцІа Rasa. В этом году EVO планирует расширить штат.

Уже после 1 января 2024-го, по состоянию на которое представлены данные в рейтинге, произошли многочисленные сокращения в геймдев-компаниях:

  • В первой половине января около 100 специалистов были уволены в украинской команде Playtika. Волна сокращений затронула офисы и в других странах, в частности в Венгрии.
  • В феврале стало известно о сокращениях в Plarium, однако об их объеме нет данных.
  • Во львовском офисе Gameloft уволили 38 специалистов из-за оптимизации ресурсов. Однако вскоре ожидают возвращения специалистов, проходивших службу в ВСУ.

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